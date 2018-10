Inter | senza Nainggolan c' è Borja Valero Perisic e Brozovic ancora in dubbio per

Inter - senza Nainggolan c'è Borja Valero. Perisic e Brozovic ancora a parte - in dubbio per Barcellona : Nell'allenamento di rifinitura pre-Champions i due croati non hanno lavorato con il resto del gruppo

Barcellona-Inter - il doppio ex Coco : 'Blaugrana più forte anche senza Messi - Spalletti schiera sempre gli stessi' : Queste le sue parole a Cope.es : 'Messi è il 50% del Barcellona, negli ultimi 10 anni è stato il miglior giocatore del mondo. La sua assenza è sicuramente un vantaggio per l'Inter, ma per i ...

Arriva a Cosenza il maestro Internazionale del metodo Pilates - Javier Pérez Pont : Cosenza - Si tratta dell'unica data per il Sud Italia, ed è quella di Cosenza - di recente riconosciuta non a caso 'Città Europea dello Sport 2020' - dove il maestro internazionale del metodo Pilates, Javier Pérez Pont, terrà il suo esclusivo workshop le cui iscrizioni erano partite circa un anno fa. Sold out da tempo i posti ...

Inter - Karamoh senza rimpianti : “Trasferimento già deciso da tempo - so cosa fare in futuro” : In estate ha preferito lasciare Milano e l’Inter per tornare in Francia e giocare con più continuità: Yann Karamoh, in questa prima parte di stagione disputata con la maglia del Bordeaux, è riuscito a riaccendere i riflettori su di sé. Ecco le sue dichiarazioni, in merito al ritorno in Francia, all’esperienza in nerazzurro e al futuro, rilasciate a Foot 365: “La scelta è stata attentamente studiata. La gente pensa che io abbia ...

Alimentari - un altro richiamo dai supermercati. “Presenza di Escherichia coli”. Prodotto e lotti Interessati : Non solo il tonno Mareblu. Il Ministero della Salute, pochi minuti fa, ha ordinato il ritiro anche di un altro Prodotto molto presente nelle tavole degli italiani: la scamorza. Anche in questo caso il richiamo avviene per prevenire sulla salute dei consumatori causa probabile presenza di Escherichia Coli. Ma che cos’è questo batterio e cosa può comportare? Le infezioni intestinali da E. coli si sviluppano mangiando cibo contaminato, ...

Icardi senza limiti : 'Possiamo battere Milan e Barca. L'Inter è casa mia' : 'Vorrei vincere qualcosa con L'Inter, se si fanno le cose bene il premio può arrivare'. Così l'attaccante delL'Inter Mauro Icardi, a pochi giorni dal derby con il Milan. 'Potevo scegliere di andare ...

CARLO CONTI/ L'infanzia senza il padre e l'addio all'amico Frizzi : "È importante ricordare" (L'Intervista) : CARLO CONTI sarà il protagonista dell'ultimo appuntamento con L'intervista di Maurizio Costanzo, in onda oggi giovedì 18 ottobre in seconda serata su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:00:00 GMT)

MOLFETTA. ANZIANO AGGREDITO IN STAZIONE. ERA InterVENUTO IN DIFESA DI UN SENZATETTO : MOLFETTA. Nella serata di ieri, intorno alle 21:30, un ANZIANO sulla settantina è stato AGGREDITO da quattro ventenni presso la stazione ferroviaria di MOLFETTA. I giovani si sono accaniti sull'uomo ...

Salvini non accetta le scuse francesi sul caso migranti : "Offesa senza precedenti - una vergogna Internazionale" : L'Italia non accetta le scuse della Francia. "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall'Onu fino all'Europa - non trovino "vomitevole" lasciare delle persone in una zona isolata senza assistenza. Siamo di fronte a una vergogna ...

Rai - Salvini al Messaggero : punterò sugli Interni - senza epurazioni. Risentiti i 5stelle. Scandalizzati i Pd - : Salini e Foa hanno qualcosa da dire? Vengano in Vigilanza a spiegare come intendono procedere e se vogliono tutelare l'autonomia della Rai dalle ingerenze della politica'. Intanto alla Rai dirigenti ...

Stupro Ronaldo - Interviene Rocco Siffredi : “è impossibile violentare analmente qualcuno senza che la persona voglia” : interviene anche Rocco Siffredi, noto attore porno, il quale, intervistato da “La Zanzara”, su Radio 24, afferma la propria opinione sul caso Ronaldo: “Non credo mai a queste storie della persona famosa con la ragazza che si sente violentata. E’ rarissimo che le cose stiano così. Cioè che ci sia la violenza pura di un mostro. Non penso che Ronaldo sia un mostro e che abbia violentato qualcuno. E poi diciamolo, è ...

Zucchero - Coldiretti : “Senza Interventi addio produzione in Italia” : Senza interventi urgenti è a rischio la sopravvivenza della produzione di Zucchero italiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la richiesta dello stato di crisi nel settore dello Zucchero che l’Italia si appresta a chiedere alla Commissione europea durante il Consiglio agricoltura, in programma lunedì prossimo in Lussemburgo. A fronte di un consumo di oltre 1,7milioni di tonnellate, in Italia – spiega la ...

Un web più sicuro : Google darà vita a un kit che offrirà strumenti utili per utilizzare Internet senza rischi : Dopo l’ampliamento del Safety Center, un portale molto utile che contribuisce a salvaguardare la sicurezza degli utenti, di cui abbiamo già parlato qui, […] L'articolo Un web più sicuro: Google darà vita a un kit che offrirà strumenti utili per utilizzare internet senza rischi proviene da TuttoAndroid.