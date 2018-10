Inter | oltre 100 milioni di ricavi dalla Cina

Maltempo : a Teramo oltre 20 Interventi dei Vigili del Fuoco : Il Maltempo, che a partire dalla prima mattina di oggi ha interessato ampie zone della provincia di Teramo, ha impegnato particolarmente i Vigili del Fuoco teramani. oltre 20 gli interventi effettuati per il prosciugamento di seminterrati e garage, per recuperare automezzi bloccati in sottopassi allagati e rimuovere alberi caduti sulle strade. I comuni maggiormente colpiti sono quelli della zona costiera e il copoluogo di Teramo. I Vigili del ...

Manovra - l'Italia replica alla lettera della Ue : "Interverremo se il deficit/Pil va oltre le stime" : Secondo il ministro Tria "qualora i rapporti deficit/Pil edebito/Pil non dovessero evolvere in linea con quantoprogrammato, il governo si impegna a intervenire affinché gli obiettivi indicati siano rigorosamente rispettati".

Inter - tegola Nainggolan : possibile forfait di oltre un mese : Inter– Se da un lato il derby di ieri lascia all’Inter la soddisfazione di una gara vinta all’ultimo secondo, dall’altra parte presenta ai nerazzurri un conto salato in fatto di infortuni. Radja Nainggolan infatti, uscito nel primo tempo a seguito di uno scontro con Biglia, è alle prese con un forte trauma distorsivo alla caviglia […] L'articolo Inter, tegola Nainggolan: possibile forfait di oltre un mese proviene ...

La Chiesa ortodossa russa ha Interrotto i legami con il Patriarcato di Costantinopoli : è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo : La Chiesa ortodossa russa ha annunciato di aver ufficialmente interrotto le relazioni con il Patriarcato di Costantinopoli, la Chiesa ortodossa con sede a Istanbul, in Turchia, considerata la più autorevole e prestigiosa tra le varie chiese ortodosse. La decisione è The post La Chiesa ortodossa russa ha interrotto i legami con il Patriarcato di Costantinopoli: è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo appeared first on Il ...

Nazionale in tv - successo di ascolti per Rai 1 : 8 milioni per la diretta - 6 milioni nel pre e Intervallo - oltre 3 milioni per i 40 minuti di approfondimento post partita : Ottimo risultato in termini di ascolti per l’offerta Nations League di Rai1. La Nazionale di Roberto Mancini ha battuto ieri la Polonia al 92esimo, facendo incetta di telespettatori sul primo canale Nazionale: 8 milioni (share 33.69%) per la diretta dell’incontro, 6 per il pre-partita (6.158.743 telespettatori, share 26.42%) e intervallo (6.110.465 telespettatori, share 23.67%) ma è da sottolineare soprattutto il post partita, ...

Inter - l’impatto di San Siro : incassi da oltre 10 milioni per derby e Barcellona : Sarà un San Siro version soldout quello che attenderà l'Inter in due delle prossime tre gare casalinghe, contro Milan e Barcellona. L'articolo Inter, l’impatto di San Siro: incassi da oltre 10 milioni per derby e Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Inter guarda in Croazia : oltre a Modric piace Sunjic : MILANO - L' Inter guarda sempre alla Croazia . Un po' perché molte delle sorti della stagione passano dalla verve dei tre vice campioni del Mondo, ovvero Vrsaljko , che non dovrà far rimpiangere Cancelo,, Brozovic , che deve confermarsi ai livelli, altissimi, degli ultimi mesi della stagione scorsa, e Perisic , che deve tornare a sfornare ...

Maltempo Calabria : oltre 70 Interventi dei Vigili del Fuoco nel Vibonese : “Sono stati oltre 70 gli interventi svolti dal personale dei Vigili del Fuoco nella notte e nella mattinata di oggi nell’area delle Serre e delle Preserre“. Lo comunica una nota del comando dei Vigili del Fuoco della Calabria. “In particolare – è detto nel comunicato – è stato richiesto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Catania per il trasporto da Polia al policlinico di ...

Champions League - Insigne in conferenza : “Vado oltre le critiche - sono vicino ad essere una stella Internazionale” : Insieme a Carlo Ancelotti, nella conferenza di presentazione del match di Champions League contro il Liverpool, ha parlato Lorenzo Insigne, reduce da un buon momento in campionato e atteso dalla conferma in una gara difficile come quella di domani: “Domani sarà una sfida affascinante, cercheremo di metterli in difficoltà. In casa vogliamo fare una grande partita”. Sul nuovo ruolo: “Mi trovo benissimo nella nuova ...

AstroLuca pronto ad andare 'Oltre'. Questa volta al comando della Stazione spaziale Internazionale : ... è per tutti " ha spiegato AstroPaolo " è l'unica strada per noi per imparare ciò di cui abbiamo bisogno in termini di scienza e tecnologia, per andare oltre". L'astronauta italiano si è detto poi "...