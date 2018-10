Inter | il Manchester United vuole Skriniar | prepara l' offerta RUMORS

Inghilterra - Principe saudita Interessato all’acquisto del Manchester United : Quello tra Manchester United e Manchester City potrebbe diventare un derby tra proprietà arabe. Sembra, infatti, che le voci sul presunto interessamento del Principe ereditario Mohammad bin Salman per i Red Devils abbiano fondamento. Nonostante le prime smentite della famiglia Glazer, proprietaria del club, c’è in programma un viaggio dei vertici del club dell’Old Trafford proprio in Arabia saudita ad un evento organizzato dal ...

Inter - il Manchester United insiste per Perisic : pronta una nuova offerta (RUMORS) : Uno dei migliori elementi presenti all'Interno della rosa dell'Inter [VIDEO] è sicuramente l'esterno croato Ivan Perisic, grande protagonista con la propria Nazionale al Mondiale in Russia la scorsa estate. Il giocatore si è messo in mostra, in particolar modo, in semifinale contro l'Inghilterra con il gol del pareggio e l'assist per il gol vittoria di Mandzukic e in finale contro la Francia, segnando il gol del momentaneo pareggio. Prestazioni ...

Inter - continua il pressing di Barcellona e Manchester United per Skriniar : Uno dei giocatori più chiacchierati in casa Inter negli ultimi giorni è stato sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria per cinque milioni di euro più bonus e il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore ha stupito tutti con il rendimento dello scorso anno che lo ha portato ad essere considerato uno dei migliori Interpreti del ruolo in Italia e in Europa. Prestazioni che ...

Champions League 2018-2019 : Juve col Manchester - Real per la Roma e Napoli con il Psg. Girone di ferro per l'Inter : Inizia il cammino verso la finale che si disputerà a Madrid l'1 giugno 2019. Non sarà semplice per le italiane: ecco tutti i...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2019 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Roma e Inter incrociano le dita. Pericoli Barcellona - Real e Manchester City : Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019 di calcio. Alle ore 18.00, nella consueta cornice di Montecarlo, avrà luogo il Sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio che apre ufficialmente la stagione del “Pallone” Internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno: ...