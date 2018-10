Inter e Juventus | occhi su Sampdoria-Sassuolo | ecco tutti i calciatori nel mirino FOTO ...

Juventus - la bomba di Report : ultrà - Agnelli e 'ndrangheta - l'Intercettazione su Lapo Elkann : C'è anche Lapo Elkann al centro della attesissima puntata di Report sulla Juventus . Il programma condotto da Sigfrido Ranucci lancia siluri inquietanti sulla Signora, rovistando nelle intercettazioni ...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta bomba a Report. Ranucci : “il mostro si è intuito - noi lo mostreremo per Intero” : Questa sera grande attesa per la puntata di Report incentrata sui rapporti della Juventus con il mondo ultras. “Il calcio viene sempre raccontato con i toni dell’epica e della tragedia -afferma Sigfrido Ranucci, volto e mente di Report- il romanzo sportivo nasconde tutto. Ma il calcio da tempo è diventato business ed è inevitabile che arrivino anche le infiltrazioni della criminalità organizzata”. Il bagarinaggio è fonte di ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Emre Can - sarò operato per un nodulo alla tiroide?/ Juventus ultime notizie : “Possibile Intervento chirurgico” : Emre Can, sarà operato per un nodulo alla tiroide? Juventus: “Possibile intervento chirurgico”. Le ultime notizie sul centrocampista: verrà sottoposto ad esami clinici e strumentali(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 18:30:00 GMT)

Juventus - l'anticipazione di Report : 'Temeva gli ammazzassero il figlio' - l'Intercettazione-choc : Tra poche ore, lunedì sera su Rai 3, la puntata di Report sulla Juventus . Una puntata attesissima: sotto la lente del programma di Sigfrido Ranucci ci finisce il mondo dei dirigenti bianconeri, tra ultrà e 'ndrangheta . Si parla del sistema di bagarinaggio e dei presunti legami con la criminalità organizzata, un giro che vale milioni di euro. Al centro della ...

Juventus - Nedved : 'Piatek Interessante. Siamo attenti su di lui' : Ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex Furia Ceca conferma i fari accesi della Juventus sul bomber polacco: 'Siamo attenti su di lui, un giocatore interessante, sono curioso di vederlo contro di noi, ...

Shock Juventus - altre clamorose Intercettazioni. Lapo Elkann tentava la scalata al club bianconero - incredibile telefonata tra due condannati [VIDEO] : 1/5 ...

Simoni punge : "Inter e Juventus hanno fatto pace? Io non dimentico" : Se c'è qualcuno che sente sempre, ogni anno come se fosse il primo, il derby d'Italia tra Inter e Juventus questa persona è certamente Luigi Simoni . L'ex tecnico dei nerazzurri si sente ancora ...

Nainggolan tra derby - Juventus e Champions : 'Inter - ti trascino io' : Radja Nainggolan lo apprezzi per una tuta da fashion week che si è chiusa un quarto d'ora prima e un canale aperto con la verità: zero filtri, come con le storie di Instagram, non serve barare. Il ...

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Juventus - “Report” : nuove Intercettazioni - c’è anche Bonucci -VIDEO- : Bonucci- nuove anticipazioni fornite dalla trasmissione “Report“, la quale andrà in onda lunedì 22 ottobre su “Rai 3”. Una puntata dove si parlerà dei presunti rapporti tra l’ndrangheta e la Juventus sulla questione biglietti. “Report“, dopo le prime indiscrezioni, tramite il proprio profilo twitter, ha fornito una nuova anteprima nella quale vengono a galla nuove […] L'articolo Juventus, ...

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessuno accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Inter-Juventus - Tagliavento : “frainteso il saluto ad Allegri” : La partita della scorsa stagione tra Inter e Juventus ha fatto discutere, tanti favori arbitrali a favore del club bianconero che hanno condizionato la partita, in particolar modo la mancata espulsione nei confronti di Pjanic. Il quarto uomo era Paolo Tagliavento ed oggi è tornato sull’argomento a Radio Kiss Kiss: “Le sue parole sono state travisate. Ci si incrocia sempre con gli allenatori a fine partita e ci si saluta, è ...

Juventus - Beppe Marotta Intercettato mentre minaccia i giornalisti : Qualche giorno dopo Claudio Albanese , che è il responsabile comunicazione della Juventus, richiama Marotta per parlare della Gazzetta dello Sport . Che l'indomani tornerà sull'argomento, ma Albanese ...