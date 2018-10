ilfattoquotidiano

: Inps, scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai disabili per rassicurarli. Governo: “Cancellarli dal prossimo… - fattoquotidiano : Inps, scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai disabili per rassicurarli. Governo: “Cancellarli dal prossimo… - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - Giulia31920175 : RT @danilosantini65: “Effetti devastanti', 'Vergogna'. Dopo @matteosalvinimi ,lo scontro si sposta tra #M5s e #Boeri che ribatte “esigo ris… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) I premi aiche risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, illi salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Titoche li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, si prende la briga dire una lunga lettera aie ai loro familiari perche “non c’è un privato interesse economico che si scontra con il dovere professionale di agire secondo scienza e coscienza; c’è invece un incentivo collettivo a essere più efficienti e scrupolosi nella programmazione delle visite di verifica della permanenza dello stato invalidante”. Il tutto,ancora, per ...