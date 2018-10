Infrastrutture | Fi | censimento strade in Lombardia di buon senso

liberoquotidiano

: #CRLombardia È stata approvata all'unanimità la #risoluzione #LombardiaSicura. @RegLombardia coordinerà… - ConsLomb : #CRLombardia È stata approvata all'unanimità la #risoluzione #LombardiaSicura. @RegLombardia coordinerà… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Milano, 23 ott. (AdnKronos) - "Alla luce delle ultime vicende e per prevenire situazioni di criticità, Regioneha disposto l’attivazione di una Cabina di regia per realizzare un 'archivio regionale per la sicurezza', al fine di controllare lo stato manutentivo di, ponti, viadotti e