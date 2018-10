calcioweb.eu

: Infortunio #Inglese, la presenza del centravanti del #Parma nel prossimo turno è a rischio - CalcioWeb : Infortunio #Inglese, la presenza del centravanti del #Parma nel prossimo turno è a rischio - CalcioNews24 : Infortunio Inglese, problemi alla schiena: salta l’Atalanta? - ParmaLiveTweet : Tuttosport - Ciciretti in vantaggio su Siligardi. Dubbio in avanti per Inzaghi: C'è ancora qualche piccolo dubbio c… -

(Di martedì 23 ottobre 2018)– Per le sorti del, che quest'oggi ha ufficializzato il ritorno alla proprietà italiana, i gol di Robertosono fondamentali. Si è visto nell'ultimo impegno casalingo contro la Lazio, in cui l'ex attaccante del Chievo è sceso in campo in condizioni fisiche non perfette:, tornato a disposizione di D'Aversa proprio per la partita contro i biancocelesti, è alle prese con un problema alla schiena che lo tormenta e non gli consente di allenarsi al meglio. Per questo motivo la suacontro l'Atalanta neldi campionato resta in dubbio: gli allenamenti dei prossimi giorni forniranno qualche indicazione in più sia ai tifosi crociati che ai fantallenatori che puntano molto sul.