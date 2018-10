Info ingressi e orari per i concerti di Claudio Baglioni ad Ancona il 23 e 24 ottobre

Scaletta e ingressi per i concerti di Claudio Baglioni a Roma : Info utili - ultimi biglietti e ritiro pacchetti : Continuano i concerti di Claudio Baglioni a Roma, con la prima data in programma per Al Centro - Arene Indoor che lo porterà in giro per l'Italia fino alla primavera del 2019. La prima al Palalottomatica è in programma il 19 ottobre, con inizio del concerto previsto per le ore 21. Coloro che hanno acquistato il biglietto con ritiro sul luogo dell'evento dovranno presentarsi in cassa con la copia della ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un ...

Laura Pausini a Madrid il 18 ottobre - Info biglietti e ingressi fan club al WiZink Center : Laura Pausini a Madrid il 18 ottobre per la seconda tappa del tour europeo che l'artista ha avviato a Barcellona nella serata del 17 ottobre. I controlli per il fan club inizieranno a partire dalle 14,45, mentre l'ingresso è consentito fino alle 17,45. Oltre quest'orario, l'accesso alla venue sarà consentito solo dopo le 19, orario previsto per l'ingresso dei non iscritti al fan club. Il tour europeo è arrivato a Barcellona dopo la lunga ...

Info ingressi e biglietti per il concerto di Laura Pausini a Barcellona il 17 ottobre : tutti i dettagli : Il concerto di Laura Pausini a Barcellona apre la sessione europea del Fatti sentire World Wide Tour con il quale ha raggiunto tutto il mondo. Il concerto è previsto per la serata del 17 ottobre, mentre l'artista raggiungerà Madrid nella giornata successiva. Già definiti gli orari di ingresso per il fan club, con il controllo delle tessere per l'accesso alla prova del suono che partirà dalle 14,45 e continuerà fino alle 17,45, orario ultimo ...

Info biglietti e ingressi per il concerto di Claudio Baglioni a Firenze : orari e possibile scaletta : Il concerto di Claudio Baglioni a Firenze apre la lunga serie di live che l'artista romano ha voluto organizzare per i festeggiamenti in occasione dei suoi 50 anni di carriera. Il tour è stato avviato con le date all'Arena di Verona, con la prima trasmessa anche in diretta su Rai1. Lo show continuerà fino al 2019, per il quale sono già state aperte le date e i biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. In ...

Scaletta e ingressi per gli U2 a Milano il 15 e 16 ottobre : Info orari e ritiro pacchetti : Gli U2 a Milano il 15 e 16 ottobre sono pronti a mettere la parola fine sulla leg italiana della tournée ma, prima, sarà ancora la grande musica a tornare protagonista sul palco del Mediolanum Forum di Assago dopo la prima calata del gruppo di Bono Vox nel Bel Paese. Tutto è quindi pronto per il ritorno sul palco degli U2, che in questi giorni hanno raggiunto l'Italia per dedicarsi al nostro pubblico con 4 concerti per i quali sono stati ...

Info ingressi e biglietti per J-Ax a Milano il 15 ottobre : orari e restrizioni per il 1° concerto : J-Ax a Milano apre la lunga serie di concerti con la quale andrà a festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera, con l'attesa reunion degli Articolo 31 per la quale sarà presente DJ Jad. Tutti i concerti al Fabrique sono sold out, per cui non è più possibile acquistare i biglietti in prevendita su TicketOne o in altri canali ufficiali. Coloro che hanno acquistato il biglietto dovranno recarsi in cassa con la copia del proprio documento ...

Scaletta e ingressi per i concerti di Laura Pausini a Bologna : Info fan club e orari : I concerti di Laura Pausini a Bologna chiudono la prima parte del tour per Fatti sentire che presto sbarcherà in Europa. I due show all'Unipol Arena si terranno il 12 e 13 ottobre con ultimi biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. L'orario per gli iscritti al fan club è fissato nelle 14,30 per l'inizio del controllo delle tessere, che durerà fino alle 17,30. L'ingresso per i soci è consentito fino alle 18. Oltre ...

Info sound check e ingressi per Laura Pausini a Padova : ultimi biglietti e scaletta del concerto : Il Fatti Sentire World Wide Tour continua con Laura Pausini a Padova il 9 e 10 ottobre. L'artista di Solarolo è ora pronta a riunire i fan veneti dopo il successo delle tre date all'Arena di Verona che ha riempito fino al sold out. La verifica delle tessere del fan club avverrà a partire dalle 14,30. Non sarà possibile delegare terze persone il check della tessera, ma è obbligatorio presentarsi personalmente. Il controllo delle tessere ...

Info biglietti e ingressi per Laura Pausini a Firenze con l’opening act di Enrico Nigiotti : Laura Pausini a Firenze colleziona un nuovo sold out con il quale andrà a riempire il Nelson Mandela Forum del capoluogo toscano. La nuova tappa del Fatti sentire World Wide Tour avrà luogo il 6 ottobre con l'opening act di Enrico Nigiotti, che ha firmato la traccia del disco Le due finestre. L'artista di Livorno, che è appena tornato sul mercato il 14 settembre con l'album Cenerentola, è stato protagonista anche di una delle anteprime al ...

Scaletta e ingressi per Laura Pausini a Bari al Palaflorio dal 1° al 4 ottobre : Info orari e restrizioni : Laura Pausini a Bari mette a segno altri tre sold out. L'artista di Solarolo è pronta a raggiungere la Puglia dopo i concerti che ha tenuto ad Acireale, con prima data segnata nella serata del 1° ottobre. I biglietti per assistere allo show non sono più disponibili poiché le date sono già state dichiarate sold out. Coloro che hanno ricevuto il biglietto tramite Corriere Espresso potranno quindi presentarsi alla venue a partire dalle ore 19 ...

Info biglietti e ingressi per Laura Pausini ad Acireale - il tour riprende dopo il KO a Eboli : Con Laura Pausini ad Acireale riprende il tour di supporto a Fatti sentire, ultimo album di inediti rilasciato dall'artista di Solarolo il 16 marzo scorso. Costretta al rinvio delle due date di Eboli per uno stato influenzale acuto con otite, Laura Pausini è ora pronta a tornare sul palco per portare la musica del nuovo album che toccherà la Sicilia nelle date del 28 e 29 settembre. Per i due concerti, non sono più disponibili biglietti ...

Doppio sold out per Laura Pausini a Eboli il 25 e 26 settembre : Info ingressi generali - fan club e restrizioni : Laura Pausini a Eboli colleziona un nuovo sold out. Sono due i concerti che l'artista di Solarolo terrà al PalaSele, per i quali sono stati letteralmente polverizzati i biglietti senza che ci siano nuove disponibilità. Fatti sentire World Wide Tour approda quindi in Campania per le date del 25 e 26 settembre, nelle quali sarà la musica del nuovo disco a risuonare tra le mura del palasport con inizio del concerto a partire dalle ore ...

Concerto di Antonello Venditti all’Arena di Verona il 23 settembre : Info biglietti e ingressi : Il Concerto di Antonello Venditti all'Arena di Verona arriva a pochi giorni dal rilascio del disco con il quale ha voluto celebrare i primi 40 anni di Sotto il segno dei pesci, dal quale ha già estratto l'inedito Sfiga che ha realizzato nella sessione di registrazione del disco nell'ormai lontano 1978. Il progetto è quindi approdato all'Arena di Verona, nella quale Antonello Venditti ha organizzato un Concerto per festeggiare l'importante ...

Ultimo concerto di Laura Pausini a Verona dopo l'ovazione per mamma Gianna