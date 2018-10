Influenza | tutti i falsi miti sulla malattia stagionale

ilgiornale

: Il discorso 'tutti sprechiamo cibo' ci sta ma viste le condizioni in cui versa il nostro pianeta e l'influenza che… - Bhananna_ : Il discorso 'tutti sprechiamo cibo' ci sta ma viste le condizioni in cui versa il nostro pianeta e l'influenza che… - hippopayne : RT @f4glord: ho il mal di gola e do la colpa a tutti quelli che vengono a lezione con l'influenza state a casa vostra volete per caso scate… - TinaScanf_ : RT @f4glord: ho il mal di gola e do la colpa a tutti quelli che vengono a lezione con l'influenza state a casa vostra volete per caso scate… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) L'antibiotico è efficace contro i batteri, non contro i virus; Sport : l'attività fisica rende più forti gli anticorpi e le difese immunitarie, ma non bisogna eccedere per non ottenere l'effetto ...