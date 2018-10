Influencer più pagati | chi sono e quanto guadagnano?

gqitalia

: @furandboots Infatti si usano sempre di più doggy bag e si mandano ai centri per la raccolta del cibo. Usiamo gli i… - cristabella : @furandboots Infatti si usano sempre di più doggy bag e si mandano ai centri per la raccolta del cibo. Usiamo gli i… - bicaholic : la cosa più assurda è che quei due sono influencer e i ragazzi li considerano un esempio e osannano senza la minima… - Elerocca : RT @pagusmedia: #InfluencerMarketing: ogni influencer affronta più argomenti. Ma qual è il tasso di engagement su ciascuno? Un dato da anal… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Che servissero decine di migliaia di dollari per essere promossi sulla pagina Instagram di una celebrità nota in tutto il mondo era un dato certo, ma chi avrebbe mai immaginato che alcuni di loro potessero raggiungere un tariffario così alto tale da toccare il milione di dollari per un solo post? A riportare alcuni dati interessanti suglipiù famosi e ricchi di Instagram rivelando anche il costo medio per post pubblicato sulla loro pagina è HopperHQ che nella sua Instagram Rich List 2018 ha classificato le celebrità più note nel social fotografico suddividendole in base alla nicchia di appartenenza e ordinandole per “cost per post“: il prezzo richiesto per poter sponsorizzare un prodotto o servizio sul loro profilo ufficiale. Top 10 deglipiùsu Instagram Nella lista troviamo nomi piuttosto noti nel territorio italiano, tranne alcuni che ...