Industria | firmati al Mise accordi programma aree Frosinone | Gela e Venezia 3

liberoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) (AdnKronos) - Per il progetto di riconversione e riqualificazionele per l'area di crisile complessa dil'accordo sottoscritto ha l'obiettivo di potenziare la dotazione infrastrutturale dell’area in coerenza con il Patto per la Sicilia, rafforzare il tessuto produttivo esiste