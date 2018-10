Incidente metro Roma | capo vigili del fuoco | ' Le cause? E' una cosa strana'

Incidente metro - Raggi : 'Esprimo la solidarietà della città di Roma ai feriti' : 'Siamo venuti qui per capire cosa sia successo. Da dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stessero saltando e ballando sulle scale, però adesso dobbiamo capire. So che Atac ha ...

Grave Incidente nella metro di Roma : 24 feriti - alcuni gravi - tutti tifosi russi -VIDEO : Quasi tutti sono stati trasportati in ospedale. 8 di loro sono gravi , uno perderà un piede. I feriti sono tutti tifosi russi del Cska di Mosca. Avviata l'indagine per capire la dinamica del Grave ...

Incidente metro Roma - la sindaca Virginia Raggi si reca sul posto : “voglio capire cos’è successo” : Roma , la sindaca Virginia Raggi si è reca ta presso la stazione metro Repubblica per capire quanto accaduto ai tifosi del Cska ”Siamo venuti qui per capire cosa è successo. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stavano saltando e ballando sulle scale. Stiamo cercando di capire . So che Atac ha avviato un’indagine. Nel frattempo esprimo a nome della città di Roma la solidarietà e la vicinanza ai feriti. ...

Tifosi Cska causano cedimento scala mobile metro - 17 feriti a Roma. Il video dell' Incidente : Una porzione di una scala mobile della stazione metro Repubblica della linea A a Roma ha ceduto causando il ferimento di 17 persone. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato determinato dalle intemperanze dei Tifosi russi del Cska Mosca, diretti all'Olimpico per la partita di Champions League contro la Roma. Un giornalista sportivo russo ha pubblicato su Twitter un video in cui si vede il momento del crollo della scala ...

Incidente nella metro di New York : muore 48enne del Bronx : Un tragico errore si è trasformato in una morte assurda. Protagonista della triste storia un uomo di 48 anni di New York. Come ogni giorno si era recato nella metropolitana della Grande mela per andare a lavoro, ma mentre si trovava sulle scale mobili è successo l’impensabile. Il quarantottenne è morto strangolato dalla sua stessa camicia, rimasta incastrata proprio scale mobili della metropolitana. Teatro dell’assurda morte: la fermata ...