Incendio Savona | domate le fiamme | ancora ignote le cause del rogo

agi

: #Savona incendio nella nuova sede dell'autoritå portuale, evacuati i dipendenti - TgLa7 : #Savona incendio nella nuova sede dell'autoritå portuale, evacuati i dipendenti - emergenzavvf : #Savona #23ott 15:00, #incendio nel palazzo dell’Autorità portuale, in fiamme l’intero edificio. In corso le operaz… - TgLa7 : #Savona incendio sede autorità portuale -

(Di martedì 23 ottobre 2018)dopo circa 3 ore leche hanno lambito e distrutto il palazzo della nuova sede dell'Autorità portuale di. Lo confermano i vigili del fuoco che, però, non sonoriusciti ad entrare nell'edificio bruciato. Prematuro individuare ledell': le indagini sono affidate ai carabinieri in collaborazione con gli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco di, Ilaria Caprioglio: "Arpal si è subito recata sul posto e non sono state evidenziate emissioni pericolose: per precauzione - ha aggiunto - come Comune abbiamo invitato i residenti delle zone limitrofe a tenere chiuse le finestre".