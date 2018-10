Incendi Liguria | vasto rogo sulle alture savonesi | intervento dei mezzi aerei

Incendi - emergenza nella notte in Liguria per un enorme rogo sulle colline di Finale : evacuazioni in atto [FOTO LIVE] : 1/5 ...

Incendi Liguria : fiamme sopra Sanremo - vigili del fuoco al lavoro : Incendio sulle alture di Sanremo: un rogo è divampato questa mattina in località Pian della Castagna, nella zona di San Romolo: sul posto squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una zona di bosco e sterpaglie, ma sono ora sotto controllo. Ieri altri Incendi sono divampati in località Cinque Burche, in alta Valle Argentina e a Beuzi di Bussana. L'articolo Incendi Liguria: fiamme sopra Sanremo, vigili del fuoco al lavoro sembra ...

Liguria : stato di grave pericolosità per Incendi boschivi : Scattato, da sabato 22 settembre, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria. Il provvedimento è stato adottato dalla Regione su indicazione della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, alla luce delle condizioni meteo registrate in questi ultimi giorni, che hanno determinato una maggiore secchezza della vegetazione, nonché in considerazione delle temperature che si mantengono su ...