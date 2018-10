Inaugurato il ponte dei record Sospeso sul mare collega Hong Kong | Zhuhai e Macao

Cina : Xi Jinping ha Inaugurato il ponte che collega Hong-Kong e Zhuhai. È il più lungo del mondo : lungo 55 chilometri , è il ponte sul mare più lungo del mondo : si compone anche di un tunnel sottomarino di 6,7 chilometri di lunghezza collega to a due isole artificiali, ed è il secondo grande ...

PONTE GENOVA - AUTOSTRADE PRESENTA SUO PROGETTO/ Ultime notizie - Inaugurato bypass Aeroporto-via Della Superba : PONTE GENOVA , AUTOSTRADE PRESENTA il suo PROGETTO “clandestino”. Ultime notizie , ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Valtellina - Inaugurato a Tartano il ponte tibetano più alto d'Europa - : Il ponte nel cielo, che dal 22 settembre collega i due versanti della Val Tartano , raggiunge i 140 metri di altezza ed è lungo 234 metri: è stato pensato per agevolare il lavoro degli alpeggiatori ma ...

Art bonus/ Inaugurato il monumento ai caduti di Ponte San Giovanni. Intanto prose-guono i lavori di restauro del Teatro Morlacchi : UMWEB, Perugia. inaugurato questo pomeriggio a Ponte San Giovanni il monumento ai caduti di via del Ponte Vecchio, dopo il restauro reso possibile dal mecenatismo dei fratelli Antonello e Giuseppe ...

Ponte Morandi - Toti : “La demolizione subito - nuovo ponte Inaugurato nel 2019” : Il governatore della Liguria e commissario per l'emergenza esprime ottimismo sulla velocità di realizzazione dell'opera che sostituirà il ponte Morandi a Genova. "Nessuno pensi di tenere fermo il cantiere Genova per fare battaglie ideologiche, la parola d’ordine è: facciamolo bene e in fretta" ha spigato Toti.Continua a leggere