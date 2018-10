In manovra spunta il rincaro di giochi e sigarette

Spunta la manovra di scorta - se necessario tagli alla spesa : A dispetto di ciò che dicono Di Maio e Salvini, 'Dalla Ue bocciatura certa ma andiamo avanti lo stesso', ha sottolineato anche ieri sera il leader leghista al termine della cena nei pressi di Palazzo ...

Bruxelles boccia la manovra. Cosa succede ora? L'arma (spuntata) della procedura per deficit eccessivo : Cosa accade ora? Tempi lunghi ed esito quanto mai incerto. Come già largamente previsto, il collegio dei commissari dell'Ue ha bocciato il documento programmatico di bilancio presentato dal Governo Conte e inviato il 15 ottobre a Bruxelles. Con una decisione inedita, la Commissione Europea ha rigettato la manovra, chiedendo contestualmente all'Italia di presentare un nuovo documento programmatico entro tre settimane a partire da oggi. La ...

Strappo con l'Europa - spunta la manovra di scorta : se necessario tagli alla spesa : A dispetto di ciò che dicono Di Maio e Salvini («Dalla Ue bocciatura certa ma andiamo avanti lo stesso», ha sottolineato anche ieri sera il leader leghista al termine della cena...

Un altro giallo sulla manovra : spuntano 45 miliardi di debito : C'è un altro giallo sul Def: un aumento di 45 miliardi di debito per tre anni che però non trova spiegazioni nel testo presentato dal governo. A sollevare il caso è stato l'Osservatorio per i Conti pubblici dell'Università Cattolica. I 45 miliardi, come sottolinea anche il Fatto, si andrebbero ad aggiungere all'altra quota che è già in deficit per la manovra. Carlo Valdes che fa parte dell'Osservatorio spiega in modo chiaro questo aspetto ...

manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da banche : Domani a Palazzo Chigi si terrà nel pomeriggio un vertice economico che si preannuncia durissimo: da un lato la parte politica, decisa a portare a casa i principali punti del contratto di governo '...

manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...

manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da banche : Allentare i vincoli di bilancio portando il rapporto Deficit/Pil al 2,4%. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo M5S, è questa la richiesta che i 5 Stelle e la Lega vorrebbero...

manovra - è scontro sul condono : spunta il taglio ai ticket sanitari : Il dossier è stato messo nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio nel giorno del super vertice sui conti convocato ieri a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia, Giuseppe Tria, i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi di Maio, e il ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona. Sul tavolo della Manovra, in attesa di trovare una quadra su tutti ...

manovra - è scontro sul condono : spunta il taglio ai ticket sanitari : Il dossier è stato messo nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio nel giorno del super vertice sui conti convocato ieri a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia,...

manovra 2019 : spunta il taglio del ticket sanitario : A meno di un mese dal varo della Legge di bilancio spuntano nuove indiscrezioni, e al menù imposto dai due vicepremier Di Maio e Salvini con pace fiscale, reddito e pensioni di cittadinanza quota 100 e Flat Tax, entra anche un altro piatto: l’ipotesi della riduzione del ticket sanitario. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel suo intervento ieri all’apertura della riunione del Comitato Oms Europa, ha annunciato ...