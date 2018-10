In Italia Amazon Alexa con le news ANSA

Cosa è Amazon Echo e come funziona Alexa in Italiano - : Seguire gli sport preferiti E' possibile chiedere ad Alexa punteggi in tempo reale o a partita finita, scoprire quando la squadra del cuore gioca la prossima partita e altro ancora. "Alexa, su quale ...

E' arrivata in Italia Alexa - l'assistente vocale di Amazon : Alexa è arrivata in Italia e ha portato con sé tutta la famiglia Echo. Ma chi sono Alexa e gli Echo? Se avete uno smartphone - che sia Android o iOs - avrete già una certa confidenza con gli assistenti vocali. Potete chiamare un amico, prenotare in un ristorante, chiedere che tempo farà. Amazon con Alexa ha esteso questa funzione a tutta la casa e i dispositivi ...

Amazon Italia mette a listino Sonic Double Pack per Nintendo Switch : Arrivano quelle che sembrano essere delle ottime notizie per tutti i fan di Sonic e possessori di Nintendo Switch.Infatti, stando a quanto riportato da GoNintendo, su Amazon Italia è spuntato Sonic Double Pack per l'ibrida della grande N.La notizia proviene da JPSwitchMania e per ora sappiamo che uno dei titoli inclusi nel pacchetto è Sonic Mania, mentre l'altro gioco non è menzionato in modo specifico. Read more…

Amazon ha chiesto di diventare un’azienda di servizi postali in Italia : Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Amazon ha chiesto i permessi di operare come azienda di servizi postali in Italia. Colpita ad agosto da una multa da 300mila euro e dal diktat dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), il gigante dell’ecommerce ha deciso di iscrivere le sue controllate che gestiscono consegne e logistica all’elenco degli operatori postali Italiani. Non è solo una questione burocratica né di costi. Diventando a ...

La sfida sull'AI - i 15 dollari e i monopoli. I piani del capo di Amazon in Italia : "Essere i primi sul mercato ha dei vantaggi, ma nel mondo del machine learning ha anche degli svantaggi: l'intelligenza artificiale impara facendo, e noi abbiamo avuto tempo per rendere Alexa più ...

La sfida sull’AI - i 15 dollari e i monopoli. I piani del capo di Amazon in Italia : Roma. “Amazon è diventata un’azienda così grande che è giusto che prenda delle posizioni”. Mariangela Marseglia, country manager di Amazon in Italia e in Spagna (significa: è il capo di Amazon in Italia e Spagna), parla con il Foglio della decisione della sua azienda di portare a 15 dollari all’ora

Amazon ha aumentato i salari in Usa e Gran Bretagna. Cosa succede in Italia : Amazon ha deciso di alzare considerevolmente il salario minimo dei suoi dipendenti statunitensi e britannici. Un aumento che porterà i dipendenti Amazon in USA, circa 250mila, a guadagnare fino a 15 ...

Huawei Video disponibile in Italia. La sfida a Netflix e Amazon è iniziata : Quando si parla di streaming Video, il riferimento è spesso rivolto a colossi del calibro di Netflix e Amazon che vantano cataloghi impressionanti che comprendono anche produzioni originali di ottima qualità, ma in realtà si tratta di un mercato in continua espansione in cui, di certo, i competitor non mancano, e non è insolito assistere alla nascita di nuove piattaforme dalle grandi ambizioni. In piena estate abbiamo parlato della decisione di ...

Lavoro : Amazon ricerca Operatori di magazzino per varie sedi in Italia : Amazon, società leader nella vendita online ricerca Operatori di magazzino nelle sedi di Passo Corese (Ri), Vercelli e Castel San Giovanni (Pc). La mansione consiste nella ricezione e stoccaggio della merce e nella ricezione e confezionamento degli ordini. Le candidature saranno valutate dalle agenzie per il Lavoro partner di Amazon. Per la sede di Passo Corese le agenzie incaricate al reclutamento sono la Adecco e Gi Group, per Vercelli la ...

Con Amazon Launchpad le startup Italiane vendono prodotti innovativi nel mondo - : Inoltre, i prodotti possono essere idonei per Amazon Prime e resi disponibili per gli oltre 100 milioni clienti Prime in tutto il mondo. Le startup possono così lanciare con successo le proprie ...

Rai Fiction - l’Italia contro Netflix e Amazon schiera ‘Leonardo’ e ‘La città eterna’ : Per il prossimo futuro e per rispondere ad armi pari alla sempre più agguerrita concorrenza dei colossi internazionali delle produzioni seriali televisive, la divisione Fiction della Rai – che ha appena lanciato la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone e si sta godendo i risultati di Non dirlo al mio capo 2 – punta parecchio sulla messa in onda di Leonardo e La città eterna, due serie internazionali in fase di realizzazione ...

Amazon - arriva in Italia la vetrina Launchpad : arriva in Italia la vetrina di Amazon, Launchpad. Si tratta di una nuova piattaforma che rende più semplice per le startup lanciare, commercializzare e distribuire i propri prodotti ai clienti su ...