Iliad | è la terza azienda dopo Tim e Vodafone per qualità esperienza video da mobile

Blastingnews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Continua la fase delle analisi di mercato da parte delle agenzie specializzate nello studio delladei servizi delle aziende di telefonia: se di recente sono state valutate le rete mobili in termini di velocità di navigazione internet e di latenza, l'ultima analisi di mercato effettuata da OpenFiber si è soffermata sulladell'dei maggiori brand di telefoniadel mercato italiano. Per misurare tale, OpenFiber ha utilizzato come indicatori di performance quattro categorie in base al punteggio ottenuto: la più bassa, definita Poor, ha un punteggio che va da 0 a 40 punti, mentre quella più alta è Excellent, ed ha una valutazione dai 75 ai 100 punti. Laclassificata di questa interessante graduatoria è proprioL'Tim migliore indiSe Tim è vicina alla 'Very Good' in quanto ha 64,2 punti, ...