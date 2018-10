Il Segreto | puntate dal 29 ottobre | Alfonso ed Emilia nel mirino del generale

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : Emilia ed Alfonso Arrestati per Tentato Omicidio! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018: i Castaneda finiscono in carcere! Prudencio vuole avvelenare Saul… Anticipazioni Il Segreto: Alfonso ed Emilia subiscono maltrattamenti e torture! Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Prudencio progetta di avvelenarli! Irene viene pesantemente minacciata da Perez! Fe lotta tra la vita e la morte! La soap di successo spagnola è pronta a regalarci ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Julieta e Saul si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Fe viene ritrovata in fin di vita Anticipazioni Il Segreto: Julieta, aggredita da Prudencio che tenta di violentarla, scappa e quando viene raggiunta da Saul, si Abbandonano alla Passione! Nazaria piomba nel nulla e Fe tenta il suicidio! Perez de Ayala si vendica di tutti i suoi compaesani! Crudeli vendette, sparizioni ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018: Raimundo racconta a Julieta e Saul di aver impedito a Francisca di far riaprire il processo contro Saul. L’articolo scritto da Irene non viene pubblicato dal giornale di Madrid. Espinosa, l’avvocato di Dos Caras, arriva a Puente Viejo ed il Generale gli fa capire chi saranno le sue prossime vittime: Emilia e Alfonso. Quella di Hipolito e di ...

Il Segreto anticipazioni - puntate settimanali da lunedì 29 ottobre a venerdì 2 novembre 2018 : Fe’ tenterà il suicidio dopo avere discusso un’altra volta con la perfida matrona di Puente Viejo. Assisteremo al tentativo di togliersi la vita da parte della buona domestica, sabato 27 ottobre 2018. Prudencio inoltre si scontrerà con il fratello, a causa dell’amata Julieta. Durante la settimana dal 29 ottobre al 2 novembre 2018, la Uriarte potrebbe morire. Qualcuno tenterà di farla fuori, chi potrebbe essere? Vediamo tutte le ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : una nuova storia d’amore : nuova storyline a Puente Viejo, dopo l’arrivo nella cittadina degli inviti al matrimonio di Isaac Guerrero ed Elsa Laguna, di cui abbiamo trattato in un precedente articolo. Degli uomini armati di sana pianta rovineranno il loro matrimonio. La Cerimonia Nuziale sarà interrotta e qualcuno sarà colpito da chi sparava all’impazzata, ma, a quanto pare conosceva bene dove mirare. Scopriamo di più dagli spoiler che arrivano dalla ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Julieta e Saul si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Fe viene ritrovata in fin di vita Anticipazioni Il Segreto: Julieta, aggredita da Prudencio che tenta di violentarla, scappa e quando viene raggiunta da Saul, si Abbandonano alla Passione! Nazaria piomba nel nulla e Fe tenta il suicidio! Perez de Ayala si vendica di tutti i suoi compaesani! Crudeli vendette, sparizioni ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Hipolito cerca di assecondare l’ennesima voglia strana di Gracia; non lo fa solo per lei, ma per proteggere suo figlio. Nazaria seduce Prudencio, ma alla fine lui si tira indietro e la caccia via dalla sua stanza; il ragazzo continua ad essere di cattivo umore e, preso da un momento di rabbia causato dall’ennesima mancanza di rispetto di Julieta, ...

Il Segreto anticipazioni - puntate da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2018 : Altre insidie saranno in arrivo per gli abitanti di Puente Viejo. Sabato 20 ottobre 2018 assisteremo ai tentativi seduttivi di Nazaria su Prudencio. Quest’ultimo però la respingerà, il suo pensiero fisso è sempre e solo Julieta. Nella cittadina iberica giungerà il Generale de Ayala. Egli interrogherà tutti coloro che abitano in paese per arrivare alla verità sulla morte del figlio. Naturalmente Alfonso e tutti i suoi compaesani si ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : un nuovo amore per Severo : anticipazioni spagnole Il Segreto: Severo, nuovo amore Severo Santacruz ha riabbracciato finalmente il piccolo Carmelito. Irene, la giornalista giunta a Puente Viejo, aveva accudito il bambino e dovrà farlo ancora. Il figlio di Candela, dato ad Irene, dopo che il suo Ruben era morto per la stessa malattia della madre si era abituato alla sua tata. Ricordiamo che la giornalista per curarsi da una grave patologia, aveva lasciato Ruben in un ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un terribile ritorno – Fernando Mesia : Dopo la scomparsa inaspettata di Francisca Montenegro, assisteremo ad un altro altrettanto temuto ritorno. Chi arriverà a sconvolgere la vita della cittadina spagnola? Mentre Olmo, su incarico della madre, cura gli interessi di famiglia, Fernando Mesia si farà nuovamente vivo a Puente Viejo. Ecco tutte le anticipazioni spagnole della Soap Il Segreto. Francisca Montenegro scompare, Fernando Mesia torna a Puente Viejo Fernando Mesia già lo ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 15-20 ottobre 2018 : la fuga di Nicolas! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Nicolas scampa alla morte grazie all’aiuto dei suoi amici! Una richiesta choc! Anticipazioni Il Segreto: Tiburcio e Dolores si sposano! L’ira di Perez de Ayala dopo la fuga di Nicolas e Juanita! I Castaneda nei guai! Francisca “invita” Nazaria a sedurre Prudencio… Julieta sta male… Irene e Severo: prove di convivenza! El Secreto de ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 20 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Dolores riceve molti regali di nozze, ma Donna Patrocinio esprime le sue opinioni a riguardo. Severo è disperato per il piccolo Carmelito e capisce che potrà guarire solo riportandolo da Irene, quando quest’ultima si presenta inaspettatamente alla sua porta. Nicolas è in pericolo di vita: il Generale vuole ucciderlo durante il suo trasferimento. Meliton ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 13 al 19 ottobre 2018 : Nelle puntate della soap Il Segreto relative alla settimana prossima vedremo Carmelito inappetente e triste. Il piccolo figlio di Candela considerava Irene una madre ed ora non riuscirà nemmeno a dormire. La vita con il padre (che lo ama immensamente) non sarà sufficiente a farlo stare sereno. Che succederà al Santacruz ed a suo figlio? Eccovi tutte le anticipazioni dal 13 al 19 ottobre della soap “Il Segreto”. Il Segreto ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Julieta è con le spalle al muro : La povera Julieta non ha ancora finito di soffrire. Ricordiamo la morte della piccola Ana, il tentativo di violenza ed il rapimento da parte del padre. Questo lo ricordiamo perché ci servirà per capire ciò che succederà alla giovane. Il matrimonio con Prudencio finirà male, al punto che il giovane la farà arrestare, pure di non lasciarla vivere con l’amato Saul. Quest’ultimo lascerà la casona, come reagirà donna Francisca? Eccovi ...