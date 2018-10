Il principe William ha rivelato una cosa che baby George ha preso da Lady Diana

Il principe William rivela : il figlio George ha la stessa passione di Lady Diana : Il piccolo George d’Inghilterra e Diana Spencer hanno la stessa passione : parola di William Il piccolo George , futuro re d’Inghilterra, ha molto in comune con la nonna che non ha mai conosciuto, Lady Diana . A farlo sapere William d’Inghilterra nel corso di un’ospitata alla BBC. Il marito di Kate Middleton ha ammesso che il figlio […] L'articolo Il Principe William rivela : il figlio George ha la stessa passione di ...

Kate Middleton e il principe William - tutta la verità sul periodo separati : «Lui la lasciò per telefono» : «Non possiamo andare avanti, non funzionerà e non sarebbe giusto per te». Sembrano le parole del vostro ultimo fidanzato ma sono quelle che si è sentita dire (al telefono)...

Il principe William aveva lasciato Kate Middleton per telefono - prima di rimettersi insieme e sposarla : What? The post Il principe William aveva lasciato Kate Middleton per telefono, prima di rimettersi insieme e sposarla appeared first on News Mtv Italia.