Il pisolino | fa bene e aiuta a prendere decisioni

vanityfair

: devo studiare per il compito di domani ma non mi sento bene, penso che farò un pisolino prima - ehcate : devo studiare per il compito di domani ma non mi sento bene, penso che farò un pisolino prima - rvsfirenze : Salute mentale a rischio per gli #adolescenti Fa bene fare il #pisolino pomeridiano? L'angolo delle #fakenews: mang… - GiovanniPigio : @AlessiaMorani #Schiacciate un #pisolino. Recuperare bene. Brave?!?? -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Più sereniPiù magrePiù memoria Protegge il sistema nervosoPreviene le malattieMeriti una pausaPiù concentratiPiù creativiChiamatelo come vi pare: pisolo,, riposino, pennichella. E’ la ricetta della felicità. Un modo per prendersi cura di se stessi. D’altronde Napoleone e Leonardo Da Vinci erano gli illustri devoti del riposino a metà pomeriggio, testimoni di un’abitudine che porterebbe notevolifici: più felicità, ma anche più creatività, concentrazione e produttività. Numerosi gli studi che si sono succeduti, tutti a dimostrare la bontà dell’amata pennichella, per dirla alla romana. L’ultimo in ordine di tempo è uno studio dell’Università di Bristol pubblicato sul Journal of Sleep Research, dove i ricercatori inglesi hanno convenuto che la pratica aiuterebbe a fornire ispirazione perdifficili. LEGGI ANCHEJeff Bezos e il ...