Il Parma non è più cinese | cambio al vertice societario | il 60% delle quote a Barilla e

Parma - cambio proprietà : il 60% a Barilla e soci/ Ultime notizie : Jiang Lizhang non è più presidente : Il Parma torna in mani italiane dopo l'aumento del capitale che ha permesso alla cordata italiana guidata da Barilla l'aumento delle quote al 60% ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:53:00 GMT)

Il Parma non è più cinese - il 60% a cordata locale : Roma, 23 ott., askanews, - Il Parma torna ad essere italiano. La società di imprenditori parmigiani che aveva rifondato il Parma Calcio dopo il fallimento Ghirardi, ha fatto valere una clausola ...

UFFICIALE - il Parma non è più cinese : alla cordata locale 'Nuovo Inizio' il 60% del club : Non è il nostro mestiere e non è quello che possiamo o vogliamo fare 'da grandi', avendo anche sperimentato sulla nostra pelle alcune negatività del mondo del calcio. La ricerca di un'azionista di ...

Serie A - crescita social : boom di Spal e Parma - la Juve non si ferma : 'Effetto Ronaldo', ma non solo. La Serie A, social network alla mano, è il campionato del momento. A testimoniarlo è un report di IQUII Sport, che ha analizzato la crescita del nostro calcio e dei club italiani nell'ultimo mese. Ebbene, i dati in questo senso sono significativi: la Serie A è il campionato europeo che, in percentuale, ...

Serie A Parma - Calaiò : «Tornerò in campo. Non so se con questa maglia o un'altra» : Parma - Estate turbolenta quella di Emanuele Calaiò , che lo ha visto squalificato per il caso degli sms inviati ai giocatori dello Spezia prima della partita contro i liguri: " Ho tanti stimoli, ...

Biglietti Parma-Lazio : come acquistare gli ultimi tickets per la nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Parma e Lazio, in programma domenica 21 settembre alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i ducali, a quota 13, ed i biancocelesti, a quota 15, in una sfida che vuole rilanciare le ambizioni degli uomini di Simone Inzaghi. Il Parma in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un ...

Genoa-Parma - Piatek non basta (1-3). Ballardini : peccato - ma abbiamo dato tutto | : Primo tempo vivace, con 5 gol segnati nei primi 35 minuti (uno annullato). Nessuna novità nella ripresa

Genoa-Parma - Piatek non basta - 1-3 - : Genova- Colpo del Parma al Ferraris: vince 3-1 e si permette anche il lusso di scrivere una pagina della sua storia. Il nono gol di Piatek è soltanto un zuccherino per il Genoa, disordinato in attacco ...

Il Genoa fa la partita - il Parma la vince. Ballardini - perché non Pandev? : Ad estrema riprova che il calcio è la scienza del pallone che rotola, la vittoria del Parma a Marassi, 3-1, non trova spiegazioni logiche altro che nell'imprevedibilità di un gioco che talvolta dribbla i pronostici e ribalta i valori . Il ...

Piatek non basta - Genoa-Parma 1-3 : ANSA, - ROMA, 7 OTT - A Genova, Parma batte Genoa 3-1, nel lunch time dell'8/a giornata di Serie A. Stavolta ai Grifoni non è bastato il bomber Piatek, salito oggi con l'ennesima marcatura a quota 9, ...

Genoa-Parma 1-3 - non basta Piatek : D'Aversa ribalta e sorpassa Ballardini : La classifica di Serie A Genoa-Parma, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Diretta/ Genoa Parma (risultato finale 1-3) streaming video Dazn : non basta il solito Piatek : Diretta Genoa Parma, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per l’ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:20:00 GMT)

Serie A Napoli - ag. Malcuit : «Non mi ha sorpreso contro il Parma - è un giocatore vero» : Napoli - Nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaele Auriemma, in onda su Radio Marte, è intervenuto Bruno Satin , agente di Malcuit : 'Kévin non mi ha sorpreso nel match contro il ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Contro il Napoli sarà difficile - ma non impossibile» : Parma - " Arriviamo alla sfida di Napoli dopo una bella vittoria e un'ottima prestazione, ci attende una squadra molto forte". Queste le parole del tecnico D'Aversa in conferenza stampa a poche ore ...