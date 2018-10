Il Paese non cresce | +0 | 1% Fornero e sussidi 5s a rischio

Profughi : migliaia verso Usa. Trump - "il Paese non li vuole" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Manovra - Savona : non c'è nessun rischio default per il Paese : Roma, 20 ott., askanews, - 'Il debito pubblico italiano è perfettamente solvibile'. Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo al meeting dei giovani di Confindustria. 'Non c'è ...

Turismo in Italia - quattro cose che non funzionano nel nostro Paese : Sono appena rientrato da una meravigliosa vacanza di tre settimane in Italia. Roma, Costiera amalfitana, Sicilia e Toscana. Quanto di meglio può offrire il nostro Paese, probabilmente. L’Italia è uno spettacolare coacervo di arte, cultura, storia, calore umano ed è incredibile notare quante differenti tipologie culturali, sociali e umane si mescolino nello Stivale. Ma sono tutte riflessioni abbastanza ovvie e scontate, che conoscete meglio di ...

Mimmo Lucano ha lasciato Riace : “Cosa ho fatto di male per non poter stare nel mio Paese?” : Nella serata di ieri, il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari al primo cittadino calabrese, sostituendoli con un provvedimento di divieto di dimora nel comune jonico. Così, questa mattina, intorno alle 6 circa, Mimmo Lucano ha lasciato Riace e al momento non si sa quale sarà la sua destinazione definitiva. .Continua a leggere

Forex - svalutazione yuan non è nell'interesse del Paese : Mnuchin ha infine precisato che non commenterà la politica della Fed, ma ha aggiunto che è "prerogativa" di Trump esprimere le sue opinioni sui tassi di interesse statunitensi. "Il presidente ha ...

Ancora guai per Yonghong Li : la Cina vuole vederci chiaro sui suoi debiti - non potrà lasciare il Paese : Yonghong Li non potrà lasciare la Cina, revocato il passaporto, le autorità vogliono vederci chiaro in merito ai debiti dell’ex patron rossonero Yonghong Li si rifà vivo, stavolta per questioni extra calcistiche. L’ex presidente del Milan ha messo una pulce nell’orecchio delle autorità cinesi dopo la fine della sua esperienza in rossonero, fine non certo idilliaca dati i problemi nel ripagare i debiti contratti. Proprio ...

Cialente Sbotta : " Biondi è un neoFascista Culturale - L'Aquila non è un Paesello" : L'Aquila - Gli organizzatori del Festival della Partecipazione, durante la seduta conclusiva della manifestazione di quest'anno, interessante e di grande successo, hanno lamentato lo scarso impegno ed interesse mostrato dal Comune dell'Aquila, non solo in termini di apporto finanziario, ma soprattutto di scarsissimo interesse ed appunto partecipazione. Ho letto la risposta del Sindaco Biondi, che mi preoccupa perchè lascia ...

Un Paese che non vuol crescere : Nel mondo aperto ed interdipendente di oggi, solo spingendo contemporaneamente sul lato della domanda e dell'offerta è possibile garantire una crescita sostenuta senza mettere a repentaglio la ...

Manovra - se la spesa in deficit servirà solo per le promesse elettorali il Paese non andrà avanti : di Riccardo Realfonzo C’è grande attesa per conoscere la Manovra economica del governo e gli aspetti decisivi delle singole misure. Certo, il primo importante passo il governo lo ha compiuto con la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, nella quale ha opportunamente impresso una discontinuità sul piano delle finanze pubbliche. Si badi bene: non siamo in presenza di una svolta radicale o dirompente, dal momento che il governo ...

Buoni libro - Zaia : “Chi fa una vita da nababbo nel suo Paese non può avere soldi pubblici” : Sul caso degli sconti per i testi scolastici per i bimbi stranieri interviene Luca Zaia, il governatore del Veneto, contattato da Fanpage.it: "Non possiamo accettare di dare il buono scuola a un cittadino italiano o a un cittadino non comunitario che magari in un altro Stato fa una vita da nababbo. Ai nostri cittadini italiani all'estero viene normalmente richiesta questo tipo di documentazione"Continua a leggere

Roberto Fico : "Una morte come quella di Cucchi non può avvenire in un Paese civile - si faccia chiarezza" : "Oggi più che mai emerge l'esigenza non più rinviabile di fare luce sulla morte di Stefano Cucchi. Una morte che non può avvenire in un Paese civile". Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato su Twitter la svolta sul caso della morte di Stefano Cucchi. Durante un'udienza, infatti, Francesco Tedesco, uno dei carabinieri imputati per la morte del giovane romano, ha accusato due colleghi - ...

Manovra - il Paese non ha bisogno di una dieta. Con una politica espansiva il debito/Pil può calare : di Pasquale Tridico (Università Roma Tre) e Giacomo Bracci (Università di Trento) L’Italia non è affatto un Paese spendaccione, o che ha vissuto sopra le sue possibilità come è stato più volte detto: non è quindi un Paese che si merita una cura dimagrante. Per dirlo basta dare uno sguardo ai dati. Il dato sicuramente più importante, come sanno gli economisti, è il saldo di bilancio primario, ovvero la differenza fra spesa pubblica e tassazione, ...