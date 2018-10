“Il Museo va in Ospedale… a Scuola” | un’esperienza di conoscenza “dal vivo” del

meteoweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018) Dal 25 ottobre, per gli alunni della scuola primaria e secondaria dei Reparti di Oncoematologia Degenze e Day Hospital dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma torna dopo la pausa estiva Ilva ina Scuola. L’iniziativa, già avviata nel maggio 2018, è promossa dal Servizio Educativo delNazionale Romano e si svolge in collaborazione con i docenti della Scuola dell’I.C. Virgilio Sezione Ospedale “Bambin Gesù”. Ilva ina Scuola propone una serie di laboratori ludico-didattici che affiancano il percorso didattico della Scuola in Ospedale permettendo ai bambini ricoverati non solo di “visitare” ilma anche di partecipare alle attività che ilpropone agli altri piccoli visitatori. IlNazionale Romano infatti mette a disposizione dei bambini reperti originali di piccole dimensioni ma di grande interesse così da garantire, anche ai piccoli ...