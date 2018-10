Il governo non esclude di mettere la fiducia sul decreto fiscale : Quando fu presa la decisione di non portare avanti un decreto omnibus, soprattutto per venire incontro ai suggerimenti del Quirinale, e di dividere il decreto semplificazione da quello fiscale, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Fraccaro, ne parlò con i leghisti. Nell'incontro - riferiscono fonti parlamentari della maggioranza - non si escluse affatto la strada della fiducia, considerata la necessità di ...

Lettera Ue - Tria : «La manovra non cambia». Ma governo studia modifiche. Oggi la bocciatura Ue : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana». Oggi la riunione della Commissione europea...

Manovra - il governo non cambia linea. L'Ue : la bocceremo : L'ora X è arrivata. Oggi alle 13 i commissari si riuniranno a Strasburgo per esaminare la Manovra italiana e la respingeranno al mittente. Formalmente, la bocciatura si presenterà sotto forma di «opinione negativa» sul Documento programmatico di bilancio. Nel suo documento, limato fino all'ultimo, la Commissione scriverà di aver rilevato «un'inosse...

Manovra - il governo non cambia linea. L'Ue : la bocceremo : Suo malgrado Giovanni Tria si è trovato costretto a far sua una tesi che non condivide affatto: 'Siamo coscienti di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme ...

Le urne non premiano il governo - ma solo la Lega : Peccato, però, che l'appuntamento della Leopolda, più che un momento di riflessione politica, si sia rivelato quest'anno un evento di puro spettacolo, con Paolo Bonolis intervistato dal padrone di ...

Manovra - il governo : non cambia. Si avvicina la bocciatura dell'Ue : La Manovra non cambia, almeno per ora. Aspetta fino all'ultimo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e cinque minuti prima della scadenza invia la lettera di risposta all'Unione...

Conte da avvocato del popolo ad avvocato del governo : "Non siamo una banda di scalmanati" : Dopo la prova della piazza dove il premier Conte si è inebriato della folla che lo chiamava "Giuseppe, Giuseppe" e lui ha risposto dicendo che "il popolo è il maggiore sostegno del governo", oggi "l'avvocato" di questo popolo si è trasformato nello scudo del governo contro le frecciate che arrivano da tutte le parti dell'Europa e dai mercati. Nell'incontro con i giornalisti stranieri alla stampa estera, il primo dall'inizio ...

governo - Salvini : non farò sgambetti - conto durerà 5 anni : Milano, 22 ott., askanews, - 'Non farò mai mezzo sgambetto al Governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e vedo di onorarlo fino in fondo. Mi aspetto uguale comportamento da ...

Conte : modifica poteri capo Stato non in contratto di governo : Roma, 22 ott., askanews, - Le dichiarazioni di Beppe Grillo su Mattarella 'impegnano chi le ha fatte ma M5s ha prontamente dichiarato che sono dichiarazioni personali di Grillo, non coinvolgono ...

Salvini : 'Non farò lo sgambetto al governo per calcoli elettorali' : "Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e voglio rispettarlo". A dirlo, facendo riferimento al recente scontro tra M5s e Lega sulla "pace ...

Lorella Cuccarini e la svolta sovranista : “Ho votato per una delle due forze al governo - non possiamo vivere con l’incubo dello spread” : In un’intervista al quotidiano La Verità, Lorella Cuccarini ha raccontato la sua svolta sovranista: “Ho votato per una delle due forze al governo“, dice senza giri di parole, aggiungendo di essere “un’assidua frequentatrice” del sito dell’economista Alberto Bagnai. Non solo, la Cuccarini commenta anche l’andamento del tanto temuto spread: “Pochi giorni fa ho letto un sondaggio: una delle ...

Conte : "Mi sono ridotto lo stipendio". Ma Anzaldi : "Sul sito del governo non risulta" : "Scrivetevelo: 2023. Ho preso un impegno: sono il garante del contratto di governo e lo sarò fino all'ultimo giorno. Questo paese lo cambieremo con voi e attraverso di voi". Tra un passaggio e l'altro, il premier Giuseppe Conte ha lanciato anche un messaggio pienamente nelle corde del popolo grillino. È lì che ha incassato l'applauso più sentito: "Vi do una notizia in anteprima: mi sono ridotto lo stipendio del 20%, mi sono ridotto anche la ...

Di Maio : questo governo non ha mai detto di voler uscire da euro e UE : Roma – “Non c’e’ nessuna volonta’ di uscire dall’euro, anzi io sono diventato capo politico del Movimento portandolo fuori da questa idea di voler uscire dall’euro, dall’europa non siamo mai voluti uscire. In questi due giorni ho letto una lettera agli attivisti in cui parlo dell’eta’ del Movimento, abbiamo avuto un’infanzia, quella della nascita, poi quella dell’adolescenza ...