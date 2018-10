Il giallo di Desiree | trovata morta in un covo di spacciatori a Roma Cercava il

huffingtonpost

(Di martedì 23 ottobre 2018)aveva 16 anni ed è statain un cantiere abbandonato nel quartiere di San Lorenzo, a. Non sono noti i motivi del suo decesso, sui quali adesso s'indaga. Quel cantiere in via dei Lucani è diventatodie consumatori di droga, e secondo le ricostruzioni della gente del rione,, da Latina, si sarebbe spinta fin lì per recuperare un tablet che le era stato rubato. Hai genitori aveva raccontato che avrebbe trascorso la notte da un'amica.Si legge sul Corriere della sera:Alle 3 di notte un anonimo ha chiamato i soccorsi - forse anche più di una volta - da un telefono pubblico, ma l'equipaggio di un'ambulanza del 118 non ha potuto varcare il cancello perché chiuso con un lucchetto. Così la ragazza è stata raggiunta soltanto dopo l'intervento dei vigili del fuoco, ma ormai era troppo tardi. ...