Il giallo di Desirée - morta a 16 anni drogata e violentata in un palazzo occupato a Roma : Le indagini sono in corso. La polizia sta ascoltando un testimone straniero che era nel locale e che poi ha chiamato inutilmente un'ambulanza. La ragazza sembra stesse cercando di recuperare un tablet. Secondo le risultanze dell'autopsia la ragazza sarebbestata violentata da pIù persone e poi uccisa

Il giallo di Desiree - trovata morta in un covo di spacciatori a Roma. "Cercava il tablet che le era stato rubato" : Desiree aveva 16 anni ed è stata trovata morta in un cantiere abbandonato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Non sono noti i motivi del suo decesso, sui quali adesso s'indaga. Quel cantiere in via dei Lucani è diventato covo di spacciatori e consumatori di droga, e secondo le ricostruzioni della gente del rione, Desiree, da Latina, si sarebbe spinta fin lì per recuperare un tablet che le era stato rubato. Hai genitori ...