Il figlio di Ryan Murphy ha un tumore | il papà di American Horror Story e Glee dona 10

L'orgasmo di Meg Ryan in «Harry ti presento Sally» (visto dal figlio) : Ha aspettato di arrivare a 26 anni per guardare l'epica scena del finto orgasmo di Harry ti presento Sally. E quando l'ha vista, Jack Quaid, figlio di Meg Ryan e Denis Quaid, ha «pianto per un'ora». Non per imbarazzo ma per orgoglio: «In quel film lei è bellissima e di una bravura straordinaria: mi sono sentito così fiero». Per anni Jack, attore anche lui, s'era rifiutato ...