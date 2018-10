Il Fatto deve risarcire babbo Renzi | ' Magistratura genuflessa dal potere politico'

Blastingnews

: #Mattarella: Quando un #sindaco viene minacciato, o fatto bersaglio di atti intimidatori, è l’intera Repubblica che… - Quirinale : #Mattarella: Quando un #sindaco viene minacciato, o fatto bersaglio di atti intimidatori, è l’intera Repubblica che… - deeniiisaa : @musiclover_blu @mvvnligvt Sono stra d'accordo con te ma sinceramente tutto questo accanimento su di loro non è un… - Paolo18030138 : RT @Quirinale: #Mattarella: Quando un #sindaco viene minacciato, o fatto bersaglio di atti intimidatori, è l’intera Repubblica che viene mi… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il Tribunale civile di Firenze ha condannato in primo grado ilQuotidiano, giornale diretto da Marco Travaglio, aTizianocon la cifra di 95mila euro per averlo diffamato a mezzo stampa. A darne notizia è lo stesso quotidiano nel consueto editoriale del suo direttore. travaglio spiega che, anche se è sua intenzione fare ricorso in appello, per il momento quei soldi vanno sborsati. Il motivo? Qualche parola, considerata fuori posto dai giudici, scritta negli articoli che riguardavano i presunti affari illeciti deldi Matteo. Travaglio lancia un appello per modificare finalmente la attuale legge che punisce in maniera draconiana i giornalisti giudicati colpevoli di diffamazione a mezzo stampa e avverte che, se le cose non cambieranno, l’esistenza di un giornale libero come il suo, ma anche di tutta la stampa non asservita a qualcheforte, sarebbe ...