Il ditino di Moscovici | il Commissario durissimo con l' Italia bocciata Verso una

(Di martedì 23 ottobre 2018) I gesti sono importanti, soprattutto in pubblico. E di gesti Pierrenon è parco nella conferenza stampa che annuncia una decisione storica per l'Ue: la bocciatura del documento programmatico di bilancio dell', la prima per uno Stato membro. Il momento è grave e l'indice che ileuropeo agli Affari Economici agita per aria, mentre impartisce la sua lezione per Roma, la dice lunga.Qui, sul corpo della manovrana, si consuma la campagna elettorale delle istituzioni europee contro i populisti al governo e viceversa. Ora Roma ha tre settimane di tempo per ripresentare un altro documento, se vuole. Altrimenti qui in Europa sono già pronti ad accelerare le pratiche per aprire una procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell': magari da chiedere già al consiglio europeo di dicembre. Gli effetti però si ...