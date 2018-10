Il declino della sinistra in Europa | persi 16 milioni di voti in 7 anni

ilsole24ore

(Di martedì 23 ottobre 2018) Grün ist das neue Rot, il verde è il nuovo rosso. Il gioco di parole scelto dal quotidiano tedesco Bild per le elezioni bavaresi riesce a riassumere, in un colpo solo, due momenti di rottura per la ...