Il crollo di Fedez | via da Instagram ma poi ci ripensa

(Di martedì 23 ottobre 2018) Quella che doveva essere una serata di svago, una festa per celebrare i suoi 29 anni, si è trasformata nella proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso. In seguito alla polemica esplosa sui social dopo il party nel supermercato (visto da alcuni detrattori come un’offensiva ostentazione di opulenza),si è cancellato da. Ma la sua assenza è durata quanto un gatto in tangenziale perché a distanza di pochissimo tempo il suo profilo è tornato online. Il rapper era apparso piuttosto scosso nell’apprendere il patatrac che si era scatenato nelle scorse ore, tanto che in alcune story si era sinceramente scusato con queste parole: Questa cosa mi ha toccato tantissimo perché mi dipinge come la persona che è molto lontana da quello che sono. Probabilmente non era il luogo più adatto ad essere adibito a una festa e mi spiace se il comportamento mio e dei miei ...