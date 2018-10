Il Concerto di Natale | Dee Bridgewater e Anastacia | Gualazzi e Meta | Elisa e Bennato

Ermal Meta ed Elisa al Concerto di Natale in Vaticano : ospiti e biglietti in prevendita : Sono stati annunciati oggi gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano, in programma per il 15 dicembre nell'Aula Paolo VI (Città del Vaticano). Ermal Meta non mancherà: dopo l'annuncio del tour nei teatri con GnuQuartet (al via a febbraio, biglietti in prevendita su TicketOne), è stato comunicato oggi che il cantautore parteciperà alla nuova edizione del Concerto di Natale in Vaticano. Ci sarà anche Elisa, attesa a breve con il nuovo ...