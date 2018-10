Il commercio illegale di animali selvatici è un grave crimine da arginare

WWF : scoperto commercio illegale di tonno rosso per 12 milioni : Un’indagine investigativa condotta dalle autorità spagnole e da Europol, ha portato all’arresto, di 79 persone implicate nel commercio illegale di tonno rosso (Thunnus thynnus) per un valore stimato di 12 milioni di euro all’anno. Nello svolgimento della stessa indagine si sono rilevati anche diversi casi di intossicazione alimentare, causati dal cattivo stato di conservazione del pescato. “Stiamo assistendo ad un vero e proprio paradosso. Da ...

Ambiente : Wwf - agire subito per fermare commercio illegale specie - 2 - : ...una petizione per chiedere al ministro dell' Ambiente Sergio Costa la chiusura totale del commercio d'avorio in Italia e al Vaticano un gesto simbolico per contrastare il traffico d'avorio nel mondo. '...

Conferenza sul commercio illegale di natura - WWF : “Passare dalle parole ai fatti” : “Stimato per un valore di quasi 20 miliardi di dollari l’anno, il commercio illegale di specie selvatiche sta portando all’estinzione sia animali importanti, come i pangolini (uccisi per il commercio delle loro scaglie) o le tigri, sia le piante come il palissandro e il tek. Ogni giorno circa 55 elefanti africani vengono uccisi dai bracconieri per l’avorio“: lo riporta in una nota WWF Italia. “Alla quarta Conferenza ...