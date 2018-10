Il centrodestra unito si prende Trento | 46 | 7% Crollano i feudi rossi

Vittoria del centrodestra unito La Lega primo partito in Trentino : Vittoria del Centrodestra unito con la Lega di Matteo Salvini primo partito della provincia. Sono le tendenze di Affaritaliani.it sull'esito delle elezioni provinciali in Trentino, primo test nazionale dopo la nascita del governo guidato da Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Politici/ Lega ‘rallenta’ - Di Maio +11% sul Pd : centrodestra unito vale il 43 - 5% : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo rallenta dopo Manovra, Lega al 31%, M5s sopra il Pd di 11 punti. Centrodestra unito vale il 43,5%(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:43:00 GMT)

Sondaggi Politici/ centrodestra unito vale 43 - 5% : boom Lega - Di Maio cala sotto il 30% : Sondaggi elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Primarie Pd, Zingaretti o Martina per sfidare strapotere Lega-M5s, ma Renzi al 20% non è ancora fuori dai giochi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Berlusconi : "La manovra è un disastro e sarà bocciata dall'Ue" | "centrodestra se unito vince" : "Il governo ha ancora qualche ora di tempo per cambiarla. Questa manovra avrà dei risultati molto negativi su risparmi , borsa e debito pubblico". Al leghista Giorgetti che aveva parlato di centrodestra tradizionale finito: "Se non si presenta unito vincono gli altri"

Gelmini : puntare a centrodestra unito : 18.50 "Silvio Berlusconi è preoccupato per una manovra economica che rischia di mettere a pegno il futuro".Così il capogruppo di FI Gelmini alla convention azzurra "IdeeItalia",per tre giorni a Milano."Noi tra il populismo statalista di Di Maio e il sovranismo di altre forze,scegliamo un'area (Altra-Italia) quella della competenza, del merito. Crediamo che tra populismo e nazionalismo ci sia una autostrada",dice. "Dare spazio al centrodestra ...

Vertice del centrodestra unito - pentastellati in allarme rosso : Si è tenuto oggi a palazzo Grazioli il primo Vertice del centrodestra dopo le ultime elezioni. Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono incontrati e, stando a quanto è trapelato, si sono anche intesi molto bene. In teoria, questa dovrebbe essere una non notizia, dato che l'alleanza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega non è mai formalmente decaduta dopo il voto del 4 marzo: è vero, il partito di Salvini governa con i ...

Fico - centrodestra unito?Niente di nuovo : ANSA, - VICO EQUENSE, NAPOLI,, 21 SET - "Loro sono un'alleanza. Non c'è nessuna novità". Così il presidente della Camera Roberto Fico commenta la ritrovata unità del centro-destra in vista delle ...

Sondaggi Politici/ Lega e M5s 'boom' al 30% - crisi Pd : centrodestra unito vale il 44 - 5% : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega e M5s al 30%, stallo Pd e crisi Berlusconi. Centrodestra unito vale il 44%.

Sondaggi Politici/ Lega e M5s ‘boom‘ al 30% - crisi Pd : centrodestra unito vale il 44 - 5% : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega e M5s al 30%, stallo Pd e crisi Berlusconi. Centrodestra unito però vale il 44,5%(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:05:00 GMT)

centrodestra unito alle Elezioni amministrative/ Ultime notizie - la profezia di Berlusconi spaventa il M5s : Centrodestra unito alle Elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:09:00 GMT)

centrodestra unito ALLA REGIONALI : PATTO DEL BABÀ/ Ultime notizie - Salvini addio a M5s e elezioni anticipate? : CENTRODESTRA UNITO alle elezioni REGIONALI, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 08:13:00 GMT)

Vertice del centrodestra unito - pentastellati in allarme rosso : Si è tenuto oggi a palazzo Grazioli il primo Vertice del centrodestra dopo le ultime elezioni. Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono incontrati e, stando a quanto è trapelato, si sono anche intesi molto bene. In teoria, questa dovrebbe essere una non notizia, dato che l'alleanza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega non è mai formalmente decaduta dopo il voto del 4 marzo: è vero, il partito di Salvini governa con i ...

centrodestra unito alle regionali - è il "patto del babà" : allarme nel M5S : Lunghissimo vertice a tre Salvini-Berlusconi-Meloni: ''Il Centrodestra è unito e funziona. Non solo esiste, ma resiste"...

Berlusconi - Salvini e Meloni : centrodestra unito in tutte le prossime elezioni : 'Nell'attuale situazione politica specie - recita la nota congiunta - in vista della prossima legge di bilancio deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa più parte ...