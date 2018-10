Il centro in festa con Sapori e colori d' autunno

Nuoto - grande festa al centro Federale per Thomas Ceccon : vincitore di cinque medaglie alle Olimpiadi Giovanili : Ceccon ha anche tagliato una torta nella quale spiccavano i cinque cerchi olimpici e brindato agli allori conquistati Non ha fatto in tempo a scendere dall’aereo che mamma Gioia lo ha prelevato per portarlo al Centro Federale, dove si allena e dove lo attendeva una piacevole sorpresa: i compagni di squadra della Leosport, l’allenatore Alberto Burlina, genitori e amici hanno tributato una standing ovation a Thomas Ceccon reduce ...

Ottobre al centro commerciale Neapolis : calcio - cabaret - musical tribute - tanti ospiti e la grande festa di Halloween : Parteciperanno il giornalista e radiocronista Gianluca Gifuni, il regista Claudio Risi e tanti altri professionisti del mondo calcistico. Domenica 21 Ottobre alle 18.30, spazio alle grandi risate con ...

Quando la festa si colora di verde - party stile green in centro : Carne, pesce e distillati: da sorseggiare in compagnia nel giardino segreto a due passi da Campo de' Fiori e piazza Farnese. Gran viavai di ospiti, in vicolo delle Grotte, per il party stile total ...

Folklore e musica - la festa degli spagnoli colora il centro di Roma : Costumi folkloristici, musica e sorrisi. Grandi celebrazioni in piazza di Spagna a Roma, di fronte all'ambasciata spagnola di largo della Fontanella di Borghese 19. Alla presenza di numerose persone ...

Festa della Lega - coda al veleno «Arrogante usare il centro sportivo» : ... a suo tempo candidato per la lista civica 'Progetto Azzano' nel maggio 2014: «Il centro sportivo comunale di Azzano San Paolo è da sempre luogo di sport e attività ricreative. Da sempre le forze ...

Stile Vasco - la festa nel centro di Roma è rock : Trent'anni fa portarono in scena, e con enorme successo, la commedia cult 'Volevamo Essere gli U2'. Adesso Enrico Lo Verso e il resto del cast stanno per ritornare di nuovo sul palcoscenico, a Roma, ...

Chiusura in festa per il centro Estivo CONI-FSN. Malagò - una scommessa vinta : ... Commissione Atleti - CPO Giulio Onesti, Marketing e Sviluppo/Sviluppo Commerciale e Digital Marketing, Comunicazione e Rapporti con i Media, Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, Innovazione ...

Profughi della Diciotti “torturati e venduti”. Scontro fra manifestanti davanti al centro accoglienza di Rocca di Papa : Hanno subito anni di violenze, alcuni sono stati tenuti sotto terra in un magazzino, venduti due o tre volte, e in quello stato di detenzione durato per molto tempo sono nati sedici bambini tutti morti dopo 4-5 mesi. È quanto raccontano molti dei Profughi eritrei che erano a bordo della nave Diciotti e sono ora ospitati nel centro Mondo migliore di...

Commercianti in Festa 2018 riempie di allegria e 'buoni affari' il centro di Aosta : "Nel corso degli anni " conclude Dominidiato " i nostri associati sono riusciti a trasformare la loro Festa in un appuntamento estivo di primaria importanza per il rilancio dell'economia locale e la ...