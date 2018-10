Il Capo dello Stato secondo Grillo

Appendino difende Mattarella da Grillo : "Massima fiducia nel Capo dello Stato" : La sindaca di Torino dopo le invettive del comico 5 Stelle: "No a interventi sui poteri del presidente che ho avuto modo di conoscere in occasioni istituzionali"

Appendino difende Mattarella da Grillo : " Capo dello Stato garante - non interverrei sui suoi poteri" : La sindaca di Torino dopo le invettive del comico 5 Stelle: "Massima fiducia nel presidente che ho avuto modo di conoscere in occasioni istituzionali"

Di Maio : “Sul Capo dello Stato Grillo ha espresso una sua idea - ma non è nel contratto” : Anche Luigi di Maio prova a smorzare i toni, dopo le polemiche che la frase di Beppe Grillo sui poteri del Capo dello Stato ha scatenato ieri: "Si riferiva all'abolizione dei senatori a vita e al reato di vilipendio. I cittadini non saranno perseguitati dall'ennesima riforma costituzionale che vuole cambiare l'assetto del proprio Paese".Continua a leggere

«Il Capo dello Stato ha troppi poteri». Grillo all’attacco - ma il M5S lo scarica : Il fondatore al Circo Massimo con la manina. Il Movimento: non ha ruoli, e la riforma non è nel contratto

“Il Capo dello Stato ha troppi poteri”. Grillo all’attacco - ma il M5S lo scarica : È Luigi Di Maio a presentarlo sul palco del Circo Massimo: «Ecco il padre di tutti noi». E inizia lo spettacolo, atteso da questa platea ridotta ma molto esuberante. Maria, attivista pugliese, è sotto al palco da ore per «vedere il capo ». Conte? Di Maio? Casaleggio? No, « Grillo ». E lui saluta con una manina posticcia, ormai simbolo della manovra ...

Beppe Grillo : 'Togliamo i poteri al Capo dello Stato - Salvini? Un politico leale' : Il M5S suona la carica e lo fa dal Circo Massimo [VIDEO], nel corso della partecipatissima kermesse 'Italia a 5 Stelle'. Un bagno di folla per i leader pentastellati in versione istituzionale. In tal senso Luigi Di Maio parla in maniera concreta di quanto fatto al governo, ma anche dei prossimi appuntamenti elettorali ad iniziare da quello per le Europee del prossimo anno. Chi invece rompe gli argini, ma non potrebbe essere altrimenti, è il guru ...