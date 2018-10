Il cane robot di Boston Dynamics ha imparato a ballare Guarda il video

wired

(Di martedì 23 ottobre 2018) Questa settimana quelli disi sono scatenati con la diffusione deiche mostrano le ultime performance dei loropiù evoluti, ottenendo centinaia di migliaia di like e condivisioni. Da Atlas, il grosso umanoide che ha mostrato di essere capace di saltare gli ostacoli e salire le scale come se facesse parkour, a Spot, ilmesso alla prova con l’orientamento mentre se ne andava in giro per un cantiere-labirinto. Per concludere in bellezza, ecco l’ultimo filmato, indiscutibilmente il più pop di questa serie (ma anche il meno inquietante, almeno per chi è ancora un po’ stordito dai precedenti): SpotMini che si muove a ritmo di musica sulle note di Uptown Funk di Bruno Mars. Quel che è certo è che l’azienda non sta nascondendo la sua determinazione in vista del lancio sul mercato dei suoiavveniristici, previsto per la seconda ...