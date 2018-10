Il 2 | 4 che non spendiamo | ma paghiamo

“Perchè Reina non gioca al Milan?” - Lello Arena a Tiki Taka risponde così : E’ in corso una puntata scoppiettante di Tiki Taka, trasmissione sportiva sempre molto seguita. Il web si è scatenato per il look bianconero di Wanda Nara, poi la temperatura si è alzata sull’argomento Reina, ecco la battuta di Lello Arena, noto comico napoletano: “Lavorare con Troisi era come avere un Maradona in squadra. Era irripetibile lavorare con lui, alcune cose si potevano fare solo con uno come lui. Salvini si ...

JUVENTUS - CRISTIANO RONALDO E LE ACCUSE DI STUPRO/ “Se segnerò al Manchester United non esulterò” : JUVENTUS, CRISTIANO RONALDO e le ACCUSE di STUPRO: “Nulla mi turba, la verità verrà fuori. Sono un uomo felice”. L'attaccante interviene in conferenza stampa in vista del Manchester United(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 23:44:00 GMT)

Marchesa D’Aragona non è nobile? La frase sospetta della figlia : Marchesa D’Aragona è davvero una nobile? Una frase della figlia al Grande Fratello Vip insospettisce Un’affermazione della figlia della Marchesa D’Aragona, Ludovica, ha fatto un po’ pensare al Grande Fratello Vip. Da ormai qualche settimana non si parla d’altro che del titolo nobiliare di Daniela Del Secco. Molti sono quelli che si dicono sicuri del […] L'articolo Marchesa D’Aragona non è nobile? La ...

Meghan Markle incinta : la duchessa di Sussex non rinuncia alla sensualità in gravidanza - ecco il look casual dal tocco sexy - FOTO - : Ormai il pancino al terzo mese di gravidanza inizia a dare nell'occhio e i paparazzi di mezzo mondo son lì sempre pronti per immortalare le dolci rotondità della bella Meghane. La duchessa, che è ...

"Non mi siedo vicino a una negra"/ Razzismo su treno Milano-Trieste : ricercatore minacciato poche settimane fa : “Non mi siedo vicino ad una negra”: Razzismo sul treno Milano-Trieste. La denuncia della madre su Facebook: è Paola Crestani, presidente del Centro Italiano Aiuti all'Infanzia(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:48:00 GMT)

Premier League - l’Arsenal non si ferma più : successo anche contro il Leicester : Si è conclusa una giornata importante valida per la Premier League, in campo l’Arsenal che ha avuto la meglio del Leicester in un match molto importante per le zone alte della classifica. I Gunners stanno attraversando un momento super e si candidano ad essere protagonisti fino alla fine della stagione anche per il titolo. Sempre più determinante l’attaccante Aubamejang, l’ex Borussia Dortmund autore di una doppietta ...

JERRY CALÀ / “Dicono che puzzo di morto. Mara Venier? Non è vero che l'ho tradita...” : JERRY CALÀ, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de "I Lunatici", confessa: "Vorrei tornare a fare cinema, ma qui si dice che uno puzza di morto"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:42:00 GMT)

La manovra del popolo? Giusta - a patto che si cresca. E non è il nostro caso. L'analisi di Polillo : In estrema sintesi, l'accento è rivolto soprattutto sulla forza dell'economia reale. Sulla capacità di un sistema economico di produrre ricchezza, nonostante le gravi condizioni in cui versa una ...

7 segnali che dimostrano che sei tu quella emotivamente non disponibile : Ce l’hai sempre messa tutta con gli uomini, eppure gli appuntamenti non sono il tuo forte. La tua relazione ideale? quella con un uomo che non ti impegna totalmente, dunque il tuo partner dovrebbe essere emotivamente non disponibile. Probabilmente hai sentito parlare della teoria secondo la quale se sei attratto da persone non disponibili, questo potrebbe essere un chiaro segnale che forse anche tu non lo sei. Ma è davvero così? In realtà il ...

Bonucci - ma cosa dici? “Al Milan non mi esprimevo al meglio perchè avevo già deciso di andar via” : Leonardo Bonucci ha parlato della sua annata in casa Milan, un’annata non certo esaltante per il centrale della Juventus “Questa estate c’è stata un’offerta dello United, ma quando mi è stato detto che c’era la possibilità di tornare a casa alla Juventus, ho smesso di ascoltare tutte le altre offerte. In bianconero mi sento a casa, mi esprimo al meglio. Al Milan non ci sono riuscito, probabilmente perchè avevo ...

Ordine Medici - Giannone : 'Basta logiche di appartenenza' : CATANIA - "Al di là dei nomi delle altre liste, della loro "presunta" libertà dalla politica', noi andremo a votare per ridare dignità alla categoria dei Medici prima di tutto e ad un sistema sanitario, che ha bisogno di una boccata d'aria fresca e "pulita", senza più logiche di ...

Una donna su un treno per Trieste non si è voluta sedere vicino questa ragazza perché 'negra' : 'Non voglio stare vicino ad una negra': un nuovo caso di razzismo è stato denunciato dalla madre di una ragazza di origine indiana, la 23enne Shanti, che sul treno Frecciarossa Milano-Trieste si è ...

Una donna su un treno per Trieste non si è voluta sedere vicino questa ragazza perché "negra" : "Non voglio stare vicino ad una negra": un nuovo caso di razzismo è stato denunciato dalla madre di una ragazza di origine indiana, la 23enne Shanti, che sul treno Frecciarossa Milano-Trieste si è vista apostrofare così dalla sua vicina di posto. "Mi sono seduta al mio posto e la signora vicino a me mi fa: ma lei è in questo posto?", ha raccontato la ragazza in un messaggio pubblicato su Facebbok ...

Steve Bannon - "The Movement" scalda i motori per Europee 2019/ Vertice a gennaio : aderisce anche Bolsonaro? : Steve Bannon: "Italia centro dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle elezioni Europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:36:00 GMT)