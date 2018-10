huffingtonpost

: RT @LombardiaConf: Sta per cominciare il Consilab 2018, il laboratorio di idee cooperative con 120 dirigenti da tutta la #Lombardia a confr… - confcoopbg : RT @LombardiaConf: Sta per cominciare il Consilab 2018, il laboratorio di idee cooperative con 120 dirigenti da tutta la #Lombardia a confr… - HuffPostItalia : Idee e innovazione: riscopriamo le loro origini nella nostra storia - marceloligotti : RT @Sisal_Group: #GoBeyond 2018 sta per entrare nel vivo! Fino al 31 ottobre potrete inviare le vostre idee imprenditoriali che saranno val… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) L'attribuzione dei Premi Nobel è sempre un'occasione per interrogarsi sui progressi nel campo delle scienze e anche in quello sociale. Il Premio per l'Economia non rientrava tra quelli per i quali Alfred Nobel vedeva il progresso dell'umanità, ed infatti ha seguito un percorso del tutto diverso, ma in diversi casi – non tantissimi per la verità – consente di individuare delle traiettorie che consentono riflessioni e sviluppi.Quest'anno il riconoscimento è andato a due noti accademici: William Nordhaus, che ha dedicato grande attenzione alla relazione tra economia e cambiamenti climatici, e Paul Romer per la sua analisi della "crescita endogena" e del ruolo delle tecnologie per lo sviluppo.Volendo leggervi un segnale è come se fosse ritornato di attualità il tema dell'ambiente e degli effetti dell'per il progresso ...