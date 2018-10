Icardi dice addio all’Inter? Le parole dell’attaccante argentino | “se vado in Liga? Ecco

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018) Maurofa chiarezza sulle voci sul suo futuro: ledell’attaccantedell’Inter “Le voci di mercato su un possibile approdo in? Come dico sempre, sto molto bene con la mia famiglia all’Inter e non ho intenzione di andarmene. Le offerte sono arrivate in estate ma non ho né il bisogno né il desiderio di andarmene“. E’ la precisazione dell’attaccante dell’Inter, Mauro, in conferenza stampa da Barcellona alla vigilia della sfida Champions contro la squadra catalana. Spada/LaPresse “Le offerte arrivano sempre. Al momento sono tranquillo e concentrato su quello che stiamo facendo con la squadra di cui sono capitano -prosegue l’attaccante-. Giochiamo la Champions League e le offerte non mi faranno cambiare“. Infine un pensiero al Barca, squadra con cuimosse i primi passi ...