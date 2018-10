I Tool suoneranno al Firenze Rocks 2019

Blastingnews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Si annuncia sempre più intensa l'estate: una nuova band VIDEO è stata confermata al. Stiamo parlando deiche saranno nel capoluogo toscano giovedì 13 giugno in occasione delall'Ippodromo del Visarno. I biglietti saranno in vendita con l'app ufficiale da giovedì 25 ottobre, mentre da venerdì 26 alle ore 10 partira' la vendita generale. Il nuovo album La band sta per pubblicare il nuovo album: la nuova uscita è attesa da moltissimi anni dai fan della band, visto che il loro ultimo disco risale al lontanissimo 2006. E il frontman della band, Maynard James Keenan, che fa parte anche del progetto parallelo degli A Perfect Circle ha pubblicato con loro l’album Eat the Elephant. Grandissima attesa per una band che con soli 4 album ha saputo creare un genere unico: un alternative metal viscerale e possente, con riff labirintici e sound ...