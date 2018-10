I Puffi compiono 60 anni e festeggiano a Bruxelles

domanipress

(Di martedì 23 ottobre 2018) Milano, 23 ottobre 2018 – Sono un fenomeno mondiale, con più di 50 milioni di fumetti venduti, una serie TV di 272 episodi trasmessa in oltre 100 paesi, un canale YouTube tradotto in 41 lingue, 3 film e 4 parchi a tema: sono i, gli elfi blu nati dall’immaginazione del fumettista belga Peyo (nome d’arte di Pierre Culliford) nel 1958. Quest’anno Puffetta, Grande Puffo e gli altri magici abitanti della foresta, tagliano un traguardo importante: 60di storia! Per l’occasione,presenta la “Puffo Experience”, un vero e proprio villaggio tematico che sarà a disposizione di grandi e piccini fino a gennaio 2019, prima di trasformarsi in un’attrazione itinerante e raggiungere altre location. Situato nella zona di Expo, a due passi dall’Atomium, il villaggio deiè diviso in nove ambientazioni, per un totale di 1500 metri quadrati. Appena arrivati al villaggio, ...