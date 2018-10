I Medici 2 | stasera in Tv su Rai 1 | nel cast Alessandra Mastronardi e Daniel Sharman

Blastingnews

: 'Sono Lorenzo De' Medici. Sono nato per combattere, ma odio la guerra' ?? #IMedici - #LorenzoIlMagnifico STASERA… - RaiUno : 'Sono Lorenzo De' Medici. Sono nato per combattere, ma odio la guerra' ?? #IMedici - #LorenzoIlMagnifico STASERA… - pinkplumcake : RT @MILLEDACENTO: finalmente nuova stagione de i medici stasera tutti sintonizzati e pronti a veder morire di nuovo sean bean - MakoMiao : Oddio ma stasera iniziano I Medici! -

(Di martedì 23 ottobre 2018) La prima puntata de I2 va in onda oggi 23 ottobre su Rai 1 alle 21:30. I due episodi che la compongono sono gia' stati trasmessa in anteprima su RayPlay martedì 16 ottobre. Un ottimo successo quello ottenuto dalla prima stagione di questa fiction Rai che racconta le vicende della celebre casata fiorentina, un successo che probabilmente verra' bissato con la nuova stagione VIDEO, gia' venduta in molti paesi stranieri tra cui Regno Unito e Canada, dove è distribuita da Netflix. Protagonista assoluto sara' ovviamente Lorenzo il Magnifico, interpretato dal giovane attore, noto per la sua partecipazione a telefilm come Teen Wolf e The Originals: le puntate de I2 ci mostreranno la giovinezza e parte della maturita' del sovrano, maturita' che sara' poi tema centrale della terza stagione. Ilde I2 è veramente eccezionale, visto che ...