I Medici 2 | Rai 1 si rituffa nel Rinascimento con Lorenzo il Magnifico

“Medici – Lorenzo il Magnifico” : ecco tutte le anticipazioni della fiction di Rai1 : Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima stagione tornano, con una seconda attesissima serie, “I Medici” nella nuova produzione internazionale Rai e Lux Vide incentrata questa volta sulla figura di Lorenzo il Magnifico, uno dei principali protagonisti del Rinascimento italiano. Anche questo nuovo progetto è stato realizzato all’insegna dell’altissima qualità, una cura del dettaglio che ha riguardato ogni aspetto della ...

I Medici 2 - Lorenzo il Magnifico : Stasera su Rai 1 in Anteprima Mondiale : Questa sera i primi due episodi della seconda stagione incentrata sulla figura di Lorenzo il Magnifico. Nel cast grandi nomi italiani e internazionali.

I Medici - Lorenzo Il Magnifico - da stasera su Rai 1 HD (anche in 4K con Tivùsat) : Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima stagione tornano, con una seconda attesissima serie, “I Medici” nella nuova produzione internazionale Rai e Lux Vide incentrata questa volta sulla figura di Lorenzo il Magnifico, uno dei principali protagonisti del Rinascimento italiano. Anche questo nuovo progetto è stato realizzato all’insegna dell’altissima qualità, una cura del dettaglio ...

I Medici 2 - dal 23 ottobre in prima serata su Rai 1 : La seconda stagione de I Medici, la fiction italiana che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, va in onda ogni martedì in prima serata su Rai 1

I Medici 2 : anticipazioni prima puntata della fiction di Rai Uno : prima puntata I Medici 2 con Daniel Sharman: trama e anticipazioni Tornano I Medici su Rai Uno! Dopo il grande successo internazionale della prima stagione, la serie prosegue con un nuovo protagonista, Lorenzo il Magnifico interpretato da Daniel Sharman. I nuovi episodi iniziano venti anni dopo la conclusione della prima stagione: Cosimo de’ Medici (Richard […] L'articolo I Medici 2: anticipazioni prima puntata della fiction di Rai ...

I Medici - la fiction torna su Rai1. Tra morti impossibili e una Firenze inventata : tutti gli errori della prima serie : Ancora pochi giorni e la seconda stagione della serie televisiva I Medici andrà in onda su Raiuno. Saranno di nuovo otto episodi in quattro prime serate. La prima stagione, due anni fa, ebbe un discreto successo di pubblico, con uno share tra il 31 per cento del secondo episodio e il 24 del penultimo. Anche la critica oscillò tra chi aveva apprezzato il tentativo di avvicinare la storia al pubblico televisivo – e per di più con storie ...

I Medici 2 : in anteprima streaming su Raiplay la seconda stagione : I Medici 2 farà il suo debutto su Raiplay il 18 ottobre 2018. I fan della serie italiana potranno conoscere così in streaming la prima puntata, mentre il resto della seconda stagione verrà trasmesso su Rai 1 dal 23 ottobre 2018. Saranno quattro gli appuntamenti de I Medici 2, con una trama che si focalizzerà su Lorenzo il Magnifico. I Medici 2 accende le luci sul Rinascimento italiano Gloria del nostro Paese, la cultura e l’arte hanno ...

I Medici 2 : in arrivo su Rai 1 - la sfida di Lorenzo il Magnifico con protagonista Daniel Sharman : In arrivo su Rai 1 la fiction I Medici 2, campione di ascolti della scorsa stagione con la seconda promette di bissare se non superare gli ascolti della precedente che ha incollato al video quasi sette milioni di telespettatori. I Medici 2: in arrivo su Rai 1 la fida di Lorenzo il Magnifico A distanza di due anni dal successo internazionale della prima stagione che vedeva tra i protagonisti anche Dustin Hoffman e in arrivo sull’ammiraglia Rai la ...

Anticipazioni I Medici 2 Rai 1 - trama puntate e data di inizio : anteprima mondiale a Firenze con tutto il cast : Anticipazioni e trama delle nuove puntate de I Medici, la celebre serie televisiva campione d’ascolti nel 2016 nata dalla coproduzione internazionale tra Rai Fiction e Lux Vide e giunta alla seconda stagione. L’anteprima mondiale è andata in scena ancora una volta a Firenze lo scorso 10 ottobre alla presenza del nuovo protagonista Daniel Sharman e del resto del cast. A seguire troverete le dichiarazioni dei protagonisti rilasciate ...

I Medici 2 fiction Rai : cast attori - numero puntate - location - sigla : Rai Uno I Medici 2: chi sono gli attori protagonisti, quante puntate sono, dove è stata girata la fiction A due anni dal successo internazionale della prima stagione, tornano su Rai Uno I Medici. Da martedì 23 ottobre, in prima serata, va in onda la seconda stagione della serie incentrata sulla famiglia De Medici. Se […] L'articolo I Medici 2 fiction Rai: cast attori, numero puntate, location, sigla proviene da Gossip e Tv.

I Medici 2 quando va in onda su Rai 1 - data - trama - cast : I Medici 2 quando VA IN onda. La seconda stagione della serie tv internazionale arriva in prima serata su Rai 1 dal 23 ottobre 2018. Di seguito tutte le info sulle puntate, trama e cast. TUTTO SU #LAMICAGENIALE I Medici 2 quando va in onda su Rai 1: data Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima stagione tornano, con una seconda attesissima serie, I Medici 2 nella nuova produzione internazionale Rai e Lux Vide ...

I Medici 2 – LORENZO IL MAGNIFICO - cast trama e anticipazioni della fiction di Rai 1 : Cresce l’attesa per la seconda stagione de I MEDICI, l’acclamata fiction Rai che ha ottenuto un eccellente successo a livello mondiale. La nuova serie sarà strutturata in quattro appuntamenti serali, a partire probabilmente dal 23 ottobre. La megaproduzione, diretta da Jon Cassar e Jan Maria Michelini e prodotta da Luca e Matilde Bernabei, vede nel cast attori del calibro di Daniel Sharman, Sean Bean, Raul Bova, Aurora Ruffino, ...

I Medici 2 : in autunno la seconda stagione su Rai1 : La lotta tra i due porterà fino alla famosa Congiura dei Pazzi, uno degli intrighi più sconvolgenti della politica dell'epoca. In attesa di ulteriori informazioni vi lasciamo i teaser di ...