I Medici 2 - Lorenzo il Magnifico | Stasera su Rai 1 in Anteprima Mondiale

Daniel Sharman è Lorenzo il Magnifico / Video - sentirà tutto il peso della famiglia sulle spalle (I Medici 2) : Daniel Sharman è Lorenzo il Magnifico nella serie I Medici 2: il personaggio sentirà tutto il peso della famiglia sulle sue spalle e dell'obiettivo umanistico del padre Piero fin da bambino.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:53:00 GMT)

Raoul Bova è Papa Sisto IV/ Video - il suo ruolo nella congiura per uccidere Lorenzo (I Medici 2) : Raoul Bova è Papa Sisto IV nella serie televisiva I Medici 2: per la prima volta vedremo l'attore romano nei panni di un Pontefice, una nuova sfida nella sua carriera.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:42:00 GMT)

Synnove Karlsen è Clarice Orsini/ Video - la sposa di Lorenzo scelta da Lucrezia (I Medici 2) : Synnove Karlsen è Clarice Orsini nella serie televisiva I Medici 2: è la sposa scelta da Lucrezia Tornabuoni per suo figlio Lorenzo. Le differenze della ragazza dedita alla religione.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:37:00 GMT)

Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati/ Video - la donna che farà perdere la testa a Lorenzo (I Medici 2) : Alessandra Mastronardi è Lucrezia Donati nella serie della Rai I Medici 2: una giovanissima ed affascinante fanciulla, figlia di una famiglia nobile che è decaduta economicamente.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:20:00 GMT)

I Medici - Lorenzo Il Magnifico - da stasera su Rai 1 HD (anche in 4K con Tivùsat) : Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima stagione tornano, con una seconda attesissima serie, “I Medici” nella nuova produzione internazionale Rai e Lux Vide incentrata questa volta sulla figura di Lorenzo il Magnifico, uno dei principali protagonisti del Rinascimento italiano. Anche questo nuovo progetto è stato realizzato all’insegna dell’altissima qualità, una cura del dettaglio ...

Daniel Sharman è Lorenzo Il Magnifico ne «I Medici 2» : «Ma io non pensavo di avere successo» : Medici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoDaniel Sharman dice di sentirsi ancora «un perdente». Quando, alla presentazione della seconda stagione de I Medici, Lorenzo Il Magnifico ...

I Medici – Lorenzo il Magnifico – Prima puntata del 23 ottobre 2018. Trama e anticipazioni. : La Prima stagione è stata un grande successo, di ascolti e di critica. E ora per quattro prime serate al martedì ecco la seconda serie, stavolta incentrata su Lorenzo il Magnifico. Ecco quindi I Medici – Lorenzo il Magnifico. “I Medici. Lorenzo il Magnifico” comincia nel 1469 e ci porta nel cuore del Rinascimento attraverso […] L'articolo I Medici – Lorenzo il Magnifico – Prima puntata del 23 ottobre 2018. Trama e ...

I Medici 2-Lorenzo il Magnifico : anticipazioni prima puntata : anticipazioni I Medici 2, prima puntata: l’attentato La saga dei Medici cominciata due anni fa con Giovanni (Dustin Hoffmann) e Cosimo de’Medici (Richard Madden) continua con la seconda stagione dedicata a Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman). Quattro nuove puntate che racconteranno la vita di Lorenzo di Piero de’ Medici (1449-1492). Affascinato dalle arti e dalla cultura, sostenne artisti come Botticelli, Filippino Lippi e ...

con ancora una volta uno sforzo produttivo eccezionale per ricostruire la magnificenza della culla del Rinascimento che ha già incantato il pubblico televisivo di tutto il mondo. La prima stagione è

Lorenzo Il Magnifico ne I Medici 2 : chi è? | Storia & Scheda : Lorenzo Il Magnifico è il protagonista de I Medici 2, che con la sua seconda stagione si concentrerà sul rampollo della famiglia fiorentina. Interpretato da Daniel Sharman, verrà considerato una delle figure centrali del Rinascimento italiano. La passione per l’arte e per la politica, così come per l’economia, faranno di Lorenzo Il Magnifico un mecenate umanista. Lorenzo Il Magnifico ne I Medici 2: la Scheda del personaggio Lorenzo ...

I Medici 2 : prima puntata - il sacrificio di Lorenzo | Anticipazioni : I Medici 2 prima puntata – Il 17 ottobre Raiplay ha aperto ufficialmente le porte alla seconda stagione della serie Tv sulla famiglia fiorentina più potente del Rinascimento. Il primo appuntamento verrà trasmesso il 23 ottobre su Rai 1, ma in attesa possiamo già scoprire che cosa succederà. Le Anticipazioni de I Medici 2 ci parlano dell’ascesa al potere di Lorenzo il Magnifico, figlio di Piero ed alla guida della famiglia in un ...