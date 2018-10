I gelati Kinder arrivano anche in Italia | Ferrero si lancia nel mercato dal 2019

I gelati Kinder arrivano anche in Italia : I gelati Kinder arrivano in ItaliaI gelati Kinder arrivano in ItaliaI gelati Kinder arrivano in ItaliaKinder Bueno Ice CreamKinder Ice Cream StickKinder Ice Cream SandwichKinder Ice Cream Sandwich, Kinder Ice Cream Stick, e soprattutto Kinder Bueno Ice Cream. La trinità da banco frigo di casa Kinder e Ferrero, messa a punto in collaborazione con il gigante anglo-olandese Unilever, ha fatto il suo debutto internazionale quest’anno sui ...