ilfattoquotidiano

: “Verbale di riunione tecnica di coordinamento” c’è scritto nell’intestazione del documento firmato dall’allora... - italianaradio1 : “Verbale di riunione tecnica di coordinamento” c’è scritto nell’intestazione del documento firmato dall’allora... - italianaradio1 : Hotel Rigopiano, riunione “operativa” col prefetto in un deposito. Il testimone: ‘C’è chi rifiutò di avallare falsi… - italianaradio1 : Nella valanga che travolse l’hotel Rigopiano, il piccolo Samuel Di Michelangelo, 8 anni, perse il padre e la madre.… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) “Verbale ditecnica di coordinamento” c’è scritto nell’intestazione del documento firmato dall’alloradi Pescara, Francesco Provolo. Eppure in quelladel 24 gennaio 2017 alla quale parteciparono il questore, il vicee i comandanti provinciali dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza non si parla mai di attività in via di sviluppo sulle quali coordinarsi. Nelle quattro pagine del verbale i protagonisti discutono solo di quanto avvenuto sei giorni prima, nelle ore precedenti e immediatamente successive alla valanga che travolse l’di Farindola, uccidendo 29 persone. Unaufficiale durata oltre due ore per la quale venne scelto un luogo inusuale, un magazzino per le acque minerali attiguo agli spazi ‘ufficiali’ del Centro operativo di Penne, la base operativa ...