HITMAN 2 | Il nuovo Trailer ci mostra le nuove destinazioni dell’Agente 47

HITMAN 2 : pubblicato il nuovo video "I ferri del mestiere" : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi il terzo video della serie "Fai come Hitman" di Hitman 2, "I ferri del mestiere". In Hitman 2 il percorso per eliminare un obbiettivo è ricco di diversi strumenti per svolgere il lavoro in modo efficiente. Che si tratti di cellulari che esplodono a distanza, diversivi sonori, taser di prossimità, disturbatori usa e getta o uso strategico di specchi, l'abilità di un giocatore ...

Il nuovo trailer di HITMAN 2 ci dà il benvenuto a Santa Fortuna - nella letale giungla colombiana : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO hanno presentato il trailer "Colombia "di Hitman 2, che offre uno sguardo più ravvicinato sulla cupa e pericolosa ambientazione della giungla recentemente svelata e in arrivo nel gioco. Il video mostra l'ambiente esotico e ultra dettagliato di Santa Fortuna con la sua vegetazione lussureggiante, i pericoli imprevisti e le opportunità uniche per uccidere con cui i giocatori si potranno confrontare. ...

HITMAN 2 : il nuovo trailer ci mostra come pensare da assassino : Warner Bros. Interactive Entertainment w IO Interactive pubblicano oggi il nuovo video della serie "Fai come Hitman" (La mentalità dell'assassino'). Quest'ultimo video mostra ai giocatori come pensare da assassino insegnando l'arte dell'infiltrazione silenziosa al fine di evitare di essere scoperti. Utilizzando la mini mappa e la nuova opzione Picture-in-Picture i giocatori possono tenere traccia delle vittime in tempo reale, tenere d'occhio i ...

