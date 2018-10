Highlights Champions League | Manchester United-Juventus Video Gol | Pagelle e tabellino

serieanews

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - RomanGabriele : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - OhhAlyonn : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Madsonchannel1 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 23 ottobre 2018) “Questo è un mese importante, non l’abbiamo iniziato bene contro il Genoa e ora torna la. E’ una gara importante perché in caso di vittoria ipotecheremmo il passaggio del turno”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match dicontro il. “Dispiace per le assenze, Mandzukic non … L'articoloGol,proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....